Poco participativos los usuarios del SIT

León, Gto.- En la Estación San Jerónimo del Sistema Integral de Transporte, día tras día, se observa parte del ajetreo que se vive en la ciudad , la gente confluye en este mismo espacio para tomar destino a sus zonas de trabajo, pero los mismos usuarios no ponen de su parte para evitar a la propagación del coronavirus, eso, aunado a que hay rutas de mayor demanda y a la ausencia de inspectores de Movilidad o de los transportistas, para evitar o reducir riesgos de contagio de coronavirus.

A las 7:30 de la mañana inicia el movimiento “pico” en esta estación -ahora que no hay clases presenciales- y una de las líneas de transporte articulado con mayor abordaje es la línea 1, pero una vez dentro de esta unidad es casi imposible guardar la sana distancia, pese a que es de las rutas más frecuentes pues sale cada 10 minutos pero la acomulación de personas varía algunas llenas otras casi vacías.

En esta central de transferencia no hay personal que cuide el aforo en cada autobús, se hacen tareas de rutina como la entrega de cubrebocas y la invitación a usar gel antibacterial, pero en la línea 1 no hay quien cuide la sana distancia, ni que regule la capacidad del camión, considerando que a lo largo de la ruta subirá más gente.

LÍNEA 76

La línea 76 es una de las rutas que mayor demanda tiene tanto en las horas pico, de 7:00 a.m. a 8:00. a.m. y aun después de este horario, ya que hasta pasadas las ocho de la mañana la fila es larga, al abordar los pasajeros se olvidan de la sana distancia, algunos se aglutinan en la parte frontal del autobús, en el piso no hay marcas para señalar esta medida que reduce el riesgo de propagación del coronavirus. En esta ruta alimentadora, el personal de movilidad se limita a decir que las personas “no se aglomeren; distribúyanse a lo largo del autobús”. Pero es igual que cuando el chofer grita, “pásale para atrás” y nadie se mueve.

La Línea 76 tiene ruta rumbo al norte de la Ciudad Plaza Mayor, Bulvar Manuel Clouthier y Gran Jardín y es una de las que más fila registra; pese a que durante la mañana sus salidas son constantes, no da abasto.

