Piojos invaden a niños en las escuelas

Con este regreso a clases, padres de familia reportan brotes de piojos o pediculosis capitis en escuelas que son un problema de salud pública, suele afectar a los niños en edad preescolar por la convivencia diaria.

La señora Lucía López, vecina de la colonia La Luz, comentó que en una escuela de la zona las maestras han estado enviando mensajes a los padres de familia de todos los grados un mensaje vía WhatsApp en el que piden extremar la limpieza en sus hijos ya que hay brote de piojos.

“El mensaje dice que en temporada de calor es muy común el contagio de los piojos sea muy frecuente incluso cuando se bañen diario que por eso debemos limpiar las cabecitas de nuestros hijos para que no se extienda la plaga ya que con el inicio de clases emanan los piojos”.

También les piden a los padres de familia revisar todos los días a los niños ya que comprar tratamientos especializados no sirve de mucho si las liendres y piojos no se retiran manualmente ya que los huevos se pueden producir de nuevo, así mismo evitar que no compartan artículos personales tales como peines, cepillos y ropa, entre otros.

Tratamientos

De acuerdo a información proporcionada por trabajadoras de farmacia, luego del regreso de vacaciones de Semana Santa los repelentes contra piojos han aumentado su venta y su precio, ya que padres de familias al ver que no logran exterminar estos parásitos con remedios caseros buscan la opción de comprar un producto especializado para aliviar la picazón de la cabeza de los niños.

En una farmacia ubicada en Zona Centro, la trabajadora comentó que tienen alrededor de ocho productos de diferente marca.

“Hay shampoo, repelente para después del baño, también se vende el peine para retirar la liendre y el piojo y existe otro líquido similar al repelente que hace una limpieza general después del baño, los productos tiene un costo entre 100 pesos y 400 dependiendo la marca”.

Piojos ¿Qué son y cómo se transiten?

Los piojos son parásitos que se transmiten principalmente por el contacto de cabeza a cabeza ya sea al jugar, compartir cama, en actividades deportivas así como compartir peines, almohada y viven hasta 40 días.

Estos insectos son de tamaño diminuto que necesitan del calor humano para reproducirse y se alimentan de sangre, una infestación puede transmitir enfermedades como tifo y fiebre de las trincheras.

La Secretaria de Salud del Gobierno MX alertó que se debe evitar eliminar los piojos con tratamientos caseros como DDT, mayonesa, insecticidas o petróleo, ya que son solo mitos que no sirven para erradicarlos.

También recomendó cuidado especial en la higiene personal de los menores y revisarles la cabeza con frecuencia para disminuir el riesgo de contagio en las escuelas.

Los síntomas más comunes son comezón en el cuero cabelludo, hongos, sensación de cosquilleo y pequeñas protuberancias rojas en cuello y hombros. Cualquiera de ellos debe atenderlo un profesional de la salud.