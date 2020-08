Piden mayor claridad en el cambio de color en el Semáforo Estatal de Actividades

Debe ser más clara la autoridad en torno al cambio de color del Semáforo Estatal de Actividades en el tema de banquetes pidió Helen Anaya Sanromán, Presidenta de CANIRAC delegación Guanajuato, “puede ser leído de forma errónea y puede crecer la clandestinidad en los servicios en eventos sociales que de por si se realizan en León y en todo el estado de Guanajuato”.

Entrevistada por El Sol de León, la empresaria leonesa, es necesario que no solo se regule a los empresarios establecidos sino a todos aquellos que durante estos tres últimos meses han seguido trabajando en granjas y quintas que cada vez se ubican más lejos de las cabecera municipal a donde no llega la autoridad.

“Yo les digo a nuestras autoridades, sí al cambio de color del semáforo de actividades, pero deben de ser más claro pues a quien va dirigido pues pudiera impulsar a lugares que no estaban debidamente reglamentados y estamos propiciando más de lo que se ha venido haciendo durante estos tres meses y nadie les ha dicho absolutamente nada”.

Otros sí y nosotros no

Para Anaya Sanromán, este cambio de medidas debe de privilegiar los establecimientos fijos como restaurantes, terrazas y algunos salones acondicionados para celebrar banquetes y en donde se puede delimitar el aforo de clientes para ofrecer el servicio de alimentos, sin pista, música ambiental.

“Lo que ha pasado que todo este tiempo nosotros hemos acatado todas las medida recomendadas y permanecimos sin operar por recomendación de la autoridad para pasar del 30 pero ahora lo podremos llevar sin rebasar de acuerdo a la capacidad instalada o cómo?”, de eso hablamos no hay una claridad, señaló.

Pero por otro lado en lugares abiertos se carece de permisos de uso de suelo, licencia de manejo de alcohol, dictamen de bomberos y protección civil para salidas de emergencia, además como cumplir con el modelo de protocolización de entrada y salida, es bien complicado que lo lleven además como establecer en estos sitios el aforo correcto, cuando la autoridad no se para, ni ha determinado si se puede o no se puede.

Banquete del Estado

La representante de los restauranteros en León y el Estado, un caso muy concreto, fue el evento encabezado por el Gobernador de Guanajuato, entendemos el propósito noble de bajar recursos federales a estados, pero deja ver una incongruencia en el sentido como explicarle a nuestros clientes a quienes les hemos pospuestos sus eventos y otros que de plano cancelaron y empleados personal de planta y eventual no darles trabajo.

O, como decir a nuestros agremiados “nosotros no podemos, porque sus invitados no se contagian y los nuestros clientes si, debemos de ser congruentes y tener una sola línea en nuestro hablar y actuar, cuando la actividad social no tenía cabida en un estado con semáforo rojo”.

Los pros del cambio de semáforo

Pero lo bueno en el cambio del semáforo de actividades, va a permitir la apertura de negocios chicos que ni en el esquema de servicio para llevar o del 30% de aforo fue conveniente, ahora con el cambio al 50% ya les va a ser más conveniente.

Se podría decir que la industria de alimentos condimentados en León se encuentra en una fase de recuperación, “salimos de una terapia intensiva y ahora vamos en una fase de terapia intermedia de recuperación” con esta nueva fase de actividades.

Helen Anaya finalizó diciendo, confiamos en una recuperación para el pago de pasivos que arrastramos desde el inicio de la pandemia, pero será el 2021 el año para tener una franca recuperación y dar el mayor esfuerzo para operar por lo menos a un 80 % de la normalidad.