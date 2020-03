Piden leyes más fuertes para proteger a la niñez guanajuatense

Es necesario que el Congreso del estado emita leyes más fuertes para la protección de las niñas, niños y adolescentes en donde sean visualizados como sujetos de protección y no como objeto de protección, considero Juan Martín Pérez, director de la Red de los derechos de la infancia en México.

Integrantes de la plataforma política de mujeres y organizaciones en defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato, señalaron la urgencia del proyecto de una reforma de Ley de 10 para la Niñez en Guanajuato.

Martín Pérez señaló “que el estado el estado no ha instrumentado suficientes leyes para la protección de la niñez. Guanajuato está por debajo de la media nacional al ser calificado con un 4.4 de 10 puntos, respecto a la generación de leyes de protección”.

La plataforma estableció que la entidad ocupa el primer lugar con el mayor número de niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidios con 2 mil 026 casos de 2015 a 2019, lo que en promedio significa que 1.1 homicidios fueron cometidos cada día, señala el informe.

“Los desafíos son superar la fragilidad en la institucionalidad del estado, que a decir del especialista es garantía de impunidad, se debe de estar cercano a los marcos de las convenciones internacionales y garantizar el ejercicio y defensa de los niños que deben de ser vistos como personas y no como un objeto, y no se les haga responsables de su propia seguridad, que no solo debe de recaer en la figura de los padres sino del mismo gobierno, para proteger, promover y respetar sus derechos”.