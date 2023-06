Pide Medina Plascencia evitar un rompimiento en el PAN

Tras el video publicado en las redes sociales por parte de tres ex dirigentes del PAN en Guanajuato donde pidieron al Comité Directivo actual un proceso democrático, el ex gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia, lamentó la postura de Eduardo López Mares, actual presidente, donde les pidió que se sumaran con trabajo y no con “videitos”.

Medina Placencia comentó que lo que se publicó en el video es lo que se vive hoy en el PAN Guanajuato y que “no tienen por qué escandalizarse”, al contrario, dijo que la dirigencia debe analizar cómo va a unir y respaldar a quienes en un momento dado puedan tener voces discordantes.

“Lamento mucho la respuesta que ha dado la dirigencia estatal, tenemos que platicar y acercarnos y decirles: Me parece que lo que tenemos que hacer es cómo construimos esa unidad, le damos legitimidad a lo que deben de ser los procesos que siga Acción Nacional y al mismo tiempo cómo esto lo llevamos hacia la misma sociedad”, comentó.

El panista aseguró que lo peor que le puede pasar al partido es la confrontación y el enfrentamiento interno ya que en el siguiente proceso electoral buscarán al menos 86 candidaturas para las alcaldías, diputados locales, federales y senadores.

Además, criticó los mensajes emitidos por parte del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien ha movido las aguas en Guanajuato asegurando que la aspirante por su partido será una mujer cuando aún no está formalizado el proceso.

“Que también venga el jefe nacional de mi partido a decir acá que debe ser mujer ¡Espérame! La discusión no es el género, sino vamos viendo cómo son los procedimientos porque eso no está formalizado hoy, tenemos que esperar a que se formalice, o bien, también tenemos que asegurar que quienes tengan alguna aspiración o tenga las competencias para participar sean mujeres u hombres y tenemos que asegurar que sea con esa legitimidad y en unidad con el propio partido”, agregó.

Carlos Medina Plasencia agregó que lo que buscan y a donde deben estar canalizados todos los liderazgos de Acción Nacional es a evitar un rompimiento y garantizar que se viva un proceso democrático para todas y todos.