Pide Diego Sinhue a Federación respete presupuesto de Guanajuato

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que los recursos que están pidiendo los estados que conforman la Alianza Federalista no son sino para apoyar a policías que están siendo asesinados, a campesinos que se están quedando sin apoyos y a niños que están muriendo de cáncer por falta de dinero para sus tratamientos.

Durante su intervención en la rueda de prensa que los gobernadores de la Alianza Federalista ofrecieron en la Ciudad de México, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo expuso que no se le puede pedir a un policía o a un niño con cáncer que se ajuste a la austeridad republicana, pues no habrá dinero para apoyarles.

“No estamos pidiendo dinero para nosotros, estamos pidiendo que no desaparezca el fondo con el cual compran un chaleco los policías porque nos los están matando; estamos pidiendo dinero para nuestros sistemas de salud porque hemos gastado de más en el Covid para poder atender a la gente, o como a estos niños de cáncer, que tristemente han sido abandonados y se están muriendo; estamos pidiendo dinero para arreglarle el camino al campesino que se levanta todos los días a las cinco de la mañana a labrar la tierra y sacar su cosecha; no es dinero para los estados, yo no le puedo pedir a un campesino o a un policía o a un niño con cáncer que se ajuste a la austeridad republicana, nosotros lo estamos haciendo, pero este dinero no es para nosotros, es para todos los ciudadanos de nuestros estados”.

Rodríguez Vallejo señaló que además en estados como Guanajuato, el gobierno estatal está invirtiendo en obras y programas que por ley le tocan al Gobierno Federal, pero ante el abandono de responsabilidades, tienen que entrarle ellos, pues los perjudicados son los propios guanajuatenses.

“Ni siquiera estamos pidiendo el dinero nosotros, es que la Federación le ponga el dinero para el mantenimiento carretero porque esas son cosas que se van a ver en el mediano plazo, se van a ir deteriorando las carreteras, les van a salir los baches, habrá accidentes, las pérdidas para las empresas de trasporte vendrán y para las otras compañías y todo eso nos resta competitividad y dejan de llegar inversiones y se dejan de generar empleos, entonces no es ni siquiera que nos den el dinero a nosotros, es que ejecuten ellos las obras en nuestros estados, en nuestras carreteras.

“(…) En Guanajuato hay varias carreteras federales y nosotros estamos haciendo la tarea, hoy estamos haciendo inversiones en dos carreteras federales con recurso estatal ante la falta de inversiones, hoy estamos apoyando a las mujeres y niños con cáncer ante la falta de apoyo, estamos gastando nuestros recursos estatales y bien invertidos en todas estas problemáticas, pero sí necesitamos dejar en claro que este recurso ni siquiera estamos pidiendo el dinero, sino que se ejecute en los estados, en nuestras carreteras, en nuestros caminos rurales, en fin, es un tema complejo pero creo que es justo lo que estamos pidiendo”.

Durante la rueda de prensa de los gobernadores que conforman la Alianza Federalista, fue expuesto que en total son alrededor de 40 mil millones de pesos los que el Gobierno Federal disminuyó a los estados entre participaciones, aportaciones, convenios y el conjunto de componentes del Ramo 33; incluso, señalaron que hay una inequidad presupuestal, pues mientras que entidades como la Ciudad de México y Oaxaca traen en conjunto tres mil 505 millones de pesos de inversión, en Guanajuato el presupuesto es de aproximadamente 97 millones de pesos o en Michoacán, de apenas 53.6 millones de pesos.

Por ello, solicitaron una reunión con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, para expresarle que no están de acuerdo con el recorte que sufrieron los estados, pues además el presupuesto está hecho con base en pronósticos optimistas, pero que calificaron como irreales, como el crecimiento superior al 4.6% que estiman tenga México en el próximo año.