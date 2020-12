Pide Córdova Villalobos no satanizar las vacunas anticovid-19

En el lanzamiento de la campaña de “Yo por León”, promovida por el Observatorio Ciudadano de León, José Ángel Córdova Villalobos, ex secretario de Salud de México pidió no satanizar a las vacunas que buscan detener esta enfermedad.

El médico y político hizo especial énfasis en la llegada de la vacuna al país a lo que comentó que esta es segura “vemos que ya está el programa de vacunación que va empezar muy pronto en México y ya anunció la Secretaría de Salud, con un documento rector, cómo va hacer esto, señalar también que las vacunas que llegarán a México son seguras y de calidad, es la única forma de lograr inmunidad de rebaño sin riesgo, que ya en un momento dado el virus ya no se transmita y lo podamos prácticamente desecharlo”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Guanajuato continuará en semáforo naranja hasta el día 20 de diciembre

“Hay que ir a los centros de aplicación de acuerdo al calendario previsto, que llevemos a nuestros adultos mayores, que son los que tiene más riesgo, le digo son seguras y de calidad porque los laboratorios que las producen tienen una historia de muchísimos años” dijo el también ex funcionario federal.

Córdova Villalobos llamó a no satanizar las vacunas, a actuar con responsabilidad para poner fin a la pandemia “que va a ver alguna reacción colateral ocasionalmente sobre todo alérgica sí, sí es posible porque finalmente son proteínas que cuando llegan al cuerpo no las reconoce y puede pasar, pero son reacciones mínimas y menores, que no extiendas que ya hubo dos casos en Inglaterra, sí pero en unos cuantos miles, que no satanicen, que te aguantes a la mejor no te pasa nada, esa actitud es egoísta como no usar cubrebocas y segundo irresponsable porque no vamos a acabar con este virus”

Sobre el futuro, dijo que “podremos acercarnos de manera sostenida a una nueva normalidad; en el primer semestre del 2022 sabremos expresar todas nuestras formas de afecto sin temor a contagiarnos y contagiar” dijo el galeno.

Los muertos

En su conferencia, el doctor Córdova Villalobos aseguró que el número de muertos en México podría ser mayor del que se ha dado a conocer y así comentó las cifras oficiales por parte del Gobierno Federal “hasta ahora, confirmados y reconocidos por las autoridades, hay un poquito más, que fue una estadística de hace dos días, de 1 millón 205 mil casos y lo peor, lo triste y lo grabe hay reconocidas por lo menos 111 mil muertes, de las cuales se piensa en realidad que pueden ser 250 a 260 mil, porque ha habido un exceso de mortalidad, durante este años, que quiere decir eso, se ha muerto más gente, brutalmente el que haya más de 200 mil muertes, hay que ver por qué, lo más seguro es que sean por Covid-19, si las sumamos estaríamos prácticamente al nivel que Estados Unidos que tiene el primer lugar en número de defunciones en un día”.

La curva y el rebrote

El doctor comentó que en México no se aplanó la curva de casos de SARS-Cov-2, sino que hubo un repunte de contagios “qué es lo que hemos estado viendo y sobre todo en las últimas semanas, nuevamente, no es un rebrote, es un repunte quiere decir que nunca llegamos a aplanar la curva y que lo que pasó fue que volvieron a subir los casos porque se quitó el confinamiento y muchas personas al no estar confinadas se empezaron a contagiar más y más, y esto es realidad”.