[FOTOS] Pescadores sin producto para enfrentar la cuaresma

León Gto.- La llegada del periodo de cuaresma representa para los pescadores de la Presa El Palote en León, un incremento en el consumo de pescado pero aseguran que no se contará con el suficiente para cubrir las necesidades de sus clientes, por lo que su plan de contingencia consiste en comprar el alimento a proveedores de otras localidades.

“Se nos complica un poco en la cuaresma porque a veces no es suficiente, ahora que ya se está acabando el frío, eso nos beneficia, porque en frío la pesca es muy raquítica para nosotros, porque sale muy poco pescado, al estar la temperatura muy baja los pescados se quedan estáticos en el fondo del agua, no se mueven, por lo tanto no se atrapa en las redes”, mencionó Rafael Paniagua Almanza, presidente del consejo directivo de la Asociación de Pescadores y Palaperos de la Presa El Palote.

Para los pescadores, el conservar a sus clientes y mantener viva la tradición, han optado por tener un “plan B” en caso que las capturas de estos peces continúen a la baja, porque su pesca tarda hasta cinco horas para lograr de uno a dos kilos, lo que se suma a las malas condiciones en su trabajo y a la falta de apoyos por parte del gobierno.

“Tenemos como alternativa tratar de conseguir de otros lugares, comprar, pero eso jamás va a ser lo mismo, porque comprando nos queda muy poco de utilidad, pero por mantener la clientela y la tradición, pero nunca se va a comparar con lo que nosotros estamos produciendo”, explicó el entrevistado.

Son en total 23 pescadores titulares dentro de la asociación, de los cuales dependen más de 100 personas directas e indirectamente.

Ausencia de apoyo

A decir de Rafael Paniagua, en comparación con el año pasado, se ha visto una pequeña mejoría a pesar de no haber recibido los apoyos que año con año se otorgaban por parte de gobierno del estado para mantener la producción de las mojarras, ya que años anteriores se llegaba a pescar de 10 a 15 kilos diarios y ahora en los últimos días solo se logra pescar de uno a dos kilos.

“Argumentaron entre otras cosas que no había suficiente personal o no se extendieron debidamente los apoyos que me dan para reproducir crías, nosotros tenemos una producción controlada sembrando un promedio de 30 a 40 mil ejemplares de una pulgada de mojarra y tilapia en la presa. Y desde el 2020 con la pandemia ya no sembramos, entonces todo eso nos ha pegado, si se hubiera sembrado a finales del 2020 y principios del 2021, yo creo que también tendríamos más producción pero no llegaron los apoyos del gobierno”, dijo Rafael Paniagua Almanza.

Dichos apoyos consisten en que Gobierno del Estado proporciona desde hace varios años el 70% para la compra de ejemplares de una pulgada en granjas autorizadas, donde los pescadores deben aportar el 30% restante de estas compras; posteriormente las mojarras son liberadas en la presa y los pescadores deberán esperar cerca de seis meses para que estos tomen un buen tamaño para ser capturados.

“Se ve luego, luego el bajo rendimiento, porque es obvio que hace falta la producción externa, la siembra que tenemos programada; esos ejemplares a parte de servirnos para producción se mezclan con las que ya tenemos, por lo tanto se mejora la cría y la sangre de las que ya tenemos, pero ya estamos de nuevo metiendo la solicitud para ver si este año si nos beneficiamos”, agregó Paniagua Almanza.