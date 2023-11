Parque Bicentenario presenta figuras gigantes luminosas para vivir la Navidad

León, Gto.- Hasta el 7 de enero de 2024, el Parque Guanajuato Bicentenario (PGB) se transforma en un espectáculo de luces y magia con la segunda edición de "Guanajuato Brilla", un evento que promete ser inolvidable. Desde las 3:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche, las familias guanajuatenses y visitantes podrán sumergirse en una experiencia navideña única, llena de exposiciones, música, baile y diversión.

Por tan solo 140 pesos, cada persona puede disfrutar del "Desfile musical la marcha de Nikolaus y los reyes magos" y el emocionante "Concierto del espíritu de la Navidad", un show musical de villancicos con pirotecnia espectacular. Además, se invita a recorrer los spots visuales iluminados y capturar momentos mágicos durante la noche.

Entre las novedades de este año se encuentran shows en vivo como la "Bienvenida con Nikolaus", el "Show en la fuente de los deseos con las Hadas del agua" y una mágica presentación en el kiosko iluminado llamada "Una mágica navidad con las hadas". También, no te puedes perder la "Pastorela cómica musical" y un variado show de circo, canto y baile.

En este evento impulsado por la Secretaría de Turismo, destaca un mercado navideño con una amplia oferta gastronómica, desde antojitos mexicanos hasta pizzas y comida árabe. Además, se ofrecen bebidas como jugos y vinos hechos en Guanajuato, junto con productos de reconocidas marcas locales.

El acceso a "Guanajuato Brilla" también incluye la visita a exposiciones fascinantes como "Planeta Vivo", "Identidades", "Los cinco senderos del inframundo", "Km/hr: hecho en Guanajuato" y el emocionante "Circuito Super Karts". Estas exposiciones y actividades estarán disponibles desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche.

Para los amantes de Harry Potter, la "Terraza Mágica" inspirada en el mundo mágico de la famosa saga continúa disponible, ofreciendo a los fans la oportunidad de tomar fotos y sumergirse en el universo de Hogwarts. Además, por un costo adicional de $40, puedes vivir la emoción de la tirolesa.

No faltan opciones para todos, desde la pista de Go karts hasta el bungee para los pequeños. Sin embargo, las sorpresas no terminan aquí, por lo que se recomienda estar atento a las redes sociales oficiales del Parque Guanajuato Bicentenario para conocer más detalles y no perderse ninguna de las experiencias que "Guanajuato Brilla" tiene preparadas.





Grandes Historias Iluminan el Parque Guanajuato Bicentenario

Parque Guanajuato Bicentenario invita a vivir la educación, cultura y entretenimiento en esta temporada navideña. Mantente atento a sus redes sociales oficiales en Facebook (Parque Guanajuato Bicentenario), Instagram (PGBicentenario) y X para no perderte las fechas especiales y las actividades que este icónico lugar tiene preparadas para ti y tus seres queridos.

Leoneses ya viven la navidad desde el espacio

Actividades Incluidas en el Acceso

- Figuras iluminadas

- Spots para increíbles fotos

- Shows en vivo que incluyen uno piromusical (pirotecnia) de MARTES A DOMINGO

- Oferta gastronómica

- Mercado navideño

- Circuito superkarts

- Terraza mágica

- Tirolesa

- Exposiciones abiertas de 3:00 pm a 8:00 pm:

- Planeta Vivo

- Identidades

- Los cinco senderos del inframundo

- Km/hr: Hecho en Guanajuato





Detalles Generales:

- Disponible de lunes a domingo, hasta el 7 de enero de 2024

- Horarios: de las 3:00 pm a 11:00 pm

- Lugar: Parque Guanajuato Bicentenario

- Entrada general: $140 que incluye todas las actividades. Niños y niñas a partir de 3 años pagan acceso.