Otra vez cierran balcón del Callejón del Beso en Guanajuato

GUANAJUATO. Gto. - (OEM-Informex). – Por segunda ocasión la propietaria del “Balcón de Ana” en El callejón del Beso mostró su inconformidad contra los fotógrafos que realizan sus actividades en el sitio turístico.

Lo anterior al señalar que no han cesado las agresiones, físicas y psicológicas en su contra, por lo que de nueva cuenta colocó al exterior del balcón de su propiedad una lona en color negro y rojo en señal de protesta por lo acontecido.

La lona guarda un mensaje en el que se pide la intervención jurídica en el caso, ya que, a decir de la propietaria, pese a los diálogos entre las partes y las autoridades municipales en el conflicto, dichas agresiones no han parado.

En ese sentido, Norma Luz Gámez Moncada, propietaria de la vivienda solicitó el asesoramiento jurídico a fin de actuar contra quien resulte responsable.

“Presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador, Gobernador del Estado de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; Presidente municipal de la ciudad de Guanajuato Alejandro Navarro Saldaña, me manifiesto ante ustedes para solicitarles el apoyo legal que no he recibido y hacerles saber la violencia verbal y psicológica que no cesa por parte de los fotógrafos que laboran en el callejón del Beso. Atentamente una mujer violentada en mis derechos humanos y pisoteados en mi dignidad. La propietaria”, se lee en el mensaje.

En tanto, la afectada mencionó que, aunque el balcón de Doña Ana no se cierra, la manta permanecerá en el sitio en señal del conflicto suscitado y del cual aseguró no se ha resuelto. en rechazo al problema. Y es que, aunque los afectados varias veces han solicitados la intervención de las autoridades y ya se reunieron, todavía no se resuelve el problema