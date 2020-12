Ordena juez investigar posible abuso policial

Una jueza determinó ordenar a la Fiscalía General del Estado a que reactive la investigación para saber si hubo o no abuso de autoridad por parte de policías de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en contra de cinco personas durante la manifestación que integrantes el colectivo “A tu encuentro” llevaron a cabo el pasado 10 de julio en Guanajuato capital.

Durante la audiencia realizada la tarde del martes, la cual había sido pospuesta luego de que el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, diera positivo a Covid-19, una jueza determinó revocar la decisión del Ministerio Público de no ejercer acción penal en contra de cinco elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y del propio funcionario estatal, por lo que fue ordenada una nueva investigación para determinar si hubo o no abuso de autoridad, pues incluso ese día una mujer resultó con una pierna lesionada durante la detención de las personas.

“Se revoca la investigación para el efecto de que, de manera exhaustiva, se agote la línea de investigación que fue propuesta por las víctimas”, determinó la jueza en audiencia virtual, donde además señaló que se deben analizar las cadenas de mando, para verificar si hubo o no tal abuso de autoridad.

Uno de los argumentos de la jueza es que la manifestación fue lícita y además no encontró que ésta hubiera sido violenta.

El Secretario de Seguridad Pública del Estado estaba convocado para participar en dicha audiencia virtual, pero no asistió y fue a través de su representante legal donde se pidió que la acusación en su contra fuera archivada, pues quienes habían cometido las acciones habían sido los policías estatales por decisión propia de su labor y no por una orden expresa girada por el funcionario estatal.

No obstante, la jueza determinó que no se archivará nada y en cambio solicitó al Ministerio Público llevar a cabo una investigación exhaustiva que permita esclarecer si hubo o no abuso de autoridad, pues en los testimonios presentados en la audiencia quedó asentado que la detención de las cinco personas se dio cuando la manifestación había concluido y no durante la realización de ésta, donde alrededor de 30 elementos rodearon a las personas, las golpearon, a pesar de que estaban sobre la Glorieta de Santa Fe y no en el arroyo vehicular, como se señaló durante la detención.