Obtienen certificados de primaria y secundaria

León, Guanajuato a 24 de febrero del año 2020.- El Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (Inaeba), entregó este lunes en la Deportiva Enrique Fernández Martínez, 500 certificados entre primaria y secundaria a ciudadanos de León.

De manera simbólica en el evento se entregaron 50 certificados en presencia del Delegado de la SEG en Guanajuato Fernando Trujillo, Héctor López Santillana edil de la ciudad y la directora general del Inaeba, la maestra Esther Angelica Medina Rivero.

Si las personas no levantan la mano es muy difícil hacer algo; sus hijos ya no les pueden decir yo no quiero ir a la escuela; aquí hay niños recuperando su sueño

Esther Angélica Medina Rivero

Juan José Pérez Ontiveros, Alicia Guadalupe Muñoz, Emilia Guadalupe Araiza, Margarita Nava Vargas, Gerardo Jasso, Martha Cordero López Secundaria, Claudia Patricia Sierra Ramos, José Antonio Ramos y otros recibieron sus certificados.

Además la directora general Medina Rivero, agregó que en cifras de resultados en el año 2019, 70 mil personas en el estado de Guanajuato acreditaron cursos y exámenes dentro de los programas que ofrece el Inaeba.

El analfabetismo en León está en 2.8 % y la media nacional es 28.8% de rezago educativo.

De qué depende su futuro; de sus miedos, temores; todos tenemos miedo del que dirán; fracasar, crítica, tropezar; la parte importante todos tenemos sueños; para dejar un mejor futuro; ser mejores que el entorno donde nacimos; nuestros temores nunca dominen nuestros sueños

Héctor López Santillana