No relajar medidas a quienes superaron Covid-19, llama Secretario de Salud

El Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, llamó a la población del estado a no relajar las medidas sanitarias, sobre todo aquellas personas que ya se contagiaron de Covid-19, pues señaló que eso no es garantía de que no puedan volver a contagiarse, sobre todo por las nuevas variantes de coronavirus que se han detectado en el mundo y donde incluso hay una cepa que podría haber mutado en el país.

Daniel Díaz Martínez enfatizó que mientras las personas no hayan sido vacunadas, la mejor herramienta para evitar contagios es el uso del cubrebocas, el lavado constante de manos y mantener la sana distancia, así como evitar reuniones innecesarias.

“¿Qué nos queda entonces? Extremar precauciones y no confiarnos de que si ya nos dio una vez coronavirus y ya tuvimos la enfermedad Covid-19, que es ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y ahora por alguna de estas variantes, no nos pueda volver a dar, claro que nos puede volver a dar y no sabemos también con qué grado de intensidad, entonces por eso lo peor que uno puede hacer es confiarse, relajar las medidas, bajar la guardia y pensar que a mí no me va a pasar y dejar de usar cubrebocas, dejar de lavarse las manos y exponerse de manera innecesaria”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato.

Daniel Díaz Martínez explicó que no usar cubrebocas sería una de las peores irresponsabilidades que las personas pueden cometer, pues precisamente eso ha hecho que el país sea uno de los que tienen la tasa más alta de letalidad por Covid-19 en el mundo.

“Debe ser una responsabilidad como ciudadanos y además son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, son las recomendaciones de los países que han tenido las mejores prácticas el uso del cubrebocas, incluso de las personas que ya les dio Covid, pues este virus aún está en investigación y lo que se sabe hasta ahora es que puede haber grandes diseminadores y es una irresponsabilidad no utilizar el cubrebocas”.