No hay protocolo de seguridad durante velorios en León: Leticia Villegas Nava

León, Gto.- La síndica del Honorable Ayuntamiento de León, Leticia Villegas Nava informó que en el municipio de León no hay protocolo para ciudadanos que requieran vigilancia durante un velorio debido a que no se ha solicitado la petición, pero el municipio no se cerraría ante dicha solicitud.

“No está el protocolo pero una petición ciudadana se analiza y no creo que hubiera problema cuando estén pidiendo protección”, mencionó Lety Villegas.

En la ciudad, la mañana del miércoles 28 de septiembre se registró el primer asesinato durante un velorio en la colonia La Brisa, la víctima mortal fue una mujer que fue atacada a balazos mientras velaba a su hijo quien fue encontrado sin vida el pasado domingo en la comunidad Loza de los Padres.

Trascendió que el joven fue identificado como “El Cosa” y estaba desaparecido, durante el velorio hombres vestidos de luto se acercaron a Rosalba, madre del joven y sin mediar palabra le dispararon a quemarropa.

Al cuestionar a la síndica respecto al hecho criminal indicó que este tipo de evento se dan cuando hay de por medio conflicto entre personas y termina la consumación en un velorio.

“En lo personal todavía no tengo ningún reporte, generalmente cuando hay sucesos de esa índole, es porque ya traen situaciones difíciles entre ellos y van a rematar a los familiares (...) pero hasta ahorita no tengo la ficha”, apuntó.

Asesinatos en velorios una realidad en Guanajuato

En el estado de Guanajuato, se ha vuelto común ataques armados durante velorios, en el que se ha revelado que hombres irrumpen funerales y disparan contra los asistentes como es el caso de Celaya y Jaral del Progreso.

De los ataques más recordados fue el pasado 7 de enero del años 2021, un comando armado irrumpió en un velorio de Celaya y atentó contra los presentes, dejó al menos nueve personas sin vida; los hechos ocurrieron en la colonia Arboledas San Rafael.

Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se dio a conocer que Guanajuato que en ese año la mayoría de los casos sucedieron en los municipios del Corredor Industrial estatal.

El 28 de julio del presente año, se informó que en Jaral del Progreso, un grupo armado atacó a personas que asistieron a un funeral dejando como resultado cuatro personas sin vida y tres heridas.