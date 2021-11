No habrá concesiones para mineras: AMLO

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que no habrá nuevas concesiones para la explotación minera y con ello no habría la posibilidad para que la minera canadiense que pretende extraer oro del Cerro del Gallo, en Dolores Hidalgo, pueda obtener los permisos para desarrollar esta actividad.

“Ya hay una política definida muy clara y no van a haber nuevas concesiones para la explotación minera”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues señaló que “ya se entregaron muchísimas (...) y realmente lo que están explotando es muy poco”, dijo el mandatario nacional, durante la conferencia de prensa mañanera que ofreció en su visita a Guanajuato.

Además, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las autoridades locales, tanto municipales como estatales, para que pongan la atención debida en permitir que no haya nueva explotación minera, pues hasta el momento no hay permisos ni nuevas concesiones.

El pasado 21 de noviembre, integrantes del colectivo Guardianes de la Cuenca de la Independencia se manifestaron por las calles de Dolores Hidalgo para oponerse a la intención de la minera canadiense Argonaut Gold de explotar el Cerro del Gallo, en la comunidad de San Anton de las Minas.

Aunque actualmente no existe un permiso por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la explotación minera en Dolores Hidalgo, los integrantes del colectivo Guardianes de la Cuenca de la Independencia denunciaron que tienen conocimiento que Argonaut Gold ha comenzado a tramitar los permisos para explotar el Cerro del Gallo, con el objeto de extraer oro, ante lo cual dijeron que se opondrán en todo momento.

También, en Salamanca hay el caso que denunciaron habitantes de las comunidades de Potrerillos y Joya de Cortés, en donde una minera estaría pasando de la fase de exploración a la de explotación, cuando no han sido liberados permisos para esta actividad.

Para este caso, Lázaro Uc Mas, integrante de la Asociación Civil Área Natural Protegida, señaló que esta minera trabaja con permiso federal y los daños ambientales que ocasiona son terribles, por lo que no se debe esperar a que suceda para tomar cartas en el asunto.

“Lo que procede es hacer gestiones ante el Gobierno federal para que se revise la concesión que le dieron a esta minera porque parece que la minera está pasando de la fase de exploración y se están preparando para la siguiente fase qué es la explotación y eso nos preocupa, pues además la minera está haciendo gestiones para comprar terrenos, de hecho ya tiene terrenos, hay gente que ya le vendió, entonces esto indica que hay otro propósito y eso nos preocupa”.

Andrés Manuel López Obrador comentó que no se han entregado nuevas concesiones, porque éstas son usadas para la especulación, para encarecer los terrenos con la idea de que llegarán inversiones extranjeras, cuando en sentido estricto las deberían de estar explotando.

Incluso, señaló que habría elementos para expropiar esas concesiones que no son trabajadas, pero eso no sucederá.

“No estamos expropiando, no les cancelamos esos contratos, convenios que, en sentido estricto, de acuerdo a la legalidad, habría elementos para decir 'te revocamos tu concesión, porque no estás cumpliendo, no estás invirtiendo, nada más estás especulando', pero no lo hemos hecho, no lo vamos a hacer; sin embargo, ya no vamos a continuar con lo mismo”.

Por ello, envió un mensaje a la población guanajuatense que está padeciendo problemas con las mineras: “lo que se le puede decir a la gente que defiende este territorio es que no vamos a dar la concesión, que no se va a permitir que se explote esa mina, destruyendo el territorio, que ya son otros tiempos”.