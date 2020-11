No afectaría tanto semáforo naranja

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato, dijo que un eventual regreso al semáforo rojo afectaría gravemente al estado en materia económica, por lo que exhortó a la ciudadanía a atender las medidas sanitarias para no perder lo que se ha ganado tras la reactivación de varios sectores en el estado.

Durante su visita a Irapuato, Mauricio Usabiaga dijo que Guanajuato lleva un ritmo de recuperación positivo, al grado de que hasta septiembre se han recuperado 11 mil 500 empleos, por lo que dijo que un retroceso en el semáforo sí traería afectaciones, sobre todo si el regreso es al rojo.

“El naranja no lo veo tan mal, realmente sería un aviso para toda la sociedad de que estamos haciendo las cosas mal, que se puede mejorar, entonces no lo veo mal; el rojo es el que sí nos dañaría mucho, pero como ciudadanos tenemos que cooperar con el gobierno y con las empresas, porque de ahí comemos, entonces tenemos que ser muy conscientes en utilizar el tapabocas correctamente”, dijo en entrevista el Secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato.

El funcionario estatal recordó que el único sector que nunca paró labores y que tampoco perdió empleos fue el agroindustrial por ser una actividad esencial, pero sectores como el de cuero y calzado fueron de los más afectados por el cierre, pero también de los que han tenido una recuperación más rápida en los últimos dos meses.

Mauricio Usabiaga señaló que incluso el tema de la violencia que se vive en varias partes del estado no ha sido un factor determinante para que dejen de llegar las inversiones, pues señaló que incluso en los dos primer años del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se ha logrado cumplir en un 42% la meta del sexenio de atracción de inversiones para el estado.

“Obviamente los empresarios están valorando la labor del gobernador y de su gabinete de seguridad, sabemos que está muy complejo, pero saben los extranjeros del esfuerzo que se está haciendo y cuando tú pones una empresa en algún lugar, tratas de ver a mediano y largo plazo, esto obviamente esperemos que en un par de años podamos ya vivir una nueva historia en el estado de Guanajuato”.

Por ello, el Secretario de Desarrollo Económico Sustentable aseguró que la afectación económica la podría traer un nuevo cierre de establecimientos, por lo que dijo que aún se está a tiempo para revertir esta situación, con el simple hecho de aplicar las medidas sanitarias.

“Esto sería un mensaje a toda la ciudadanía para que nos ayude con el sector económico a protegerse, tratar de no salir cuando no deba o cuando no requiera y también usar la mascarilla, el tapabocas, gel antibacetrial y usar mucha prudencia, obviamente a la persona que no esté usándolo correctamente, apoyarlo para que lo haga, porque eso nos va a beneficiar a la ciudadanía de Guanajuato”.