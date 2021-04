Ni Día del Niño ni de la madre, pide SSG

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, llamó a la población guanajuatenses a evitar festejos multitudinarios durante el Día del Niño y el Día de la Madre, para con ello no pasar por la misma situación que hace un año, en donde a partir de estos festejos se dio la primera alza de contagios en la entidad.

“Muy alertas, porque viene el Día del Niño, ojalá que no vaya a haber festejos, lo que pasó el año pasado, que a partir de festejos del Día del Niño hubo más casos y luego el día de la madre y de ahí una cadenita de contagios que fue muy difícil poder controlar”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato durante su intervención en la televisora estatal TV4, en donde informa sobre el panorama de la Covid-19 en el estado.

Daniel Díaz Martínez dijo que si bien se ha ido vacunando a más personas, aún no se tiene la suficiente cantidad de personas protegidas como para generar una inmunidad colectiva o de rebaño, además de que señaló que el estar vacunado no es sinónimo de que las personas no se pueden contagiar.

Por ello, llamó a no relajar las medidas sanitarias, pues el año pasado estos festejos fueron los que causaron el primer repunte de casos, cosa que se quiere evitar durante este año.