Museo Casa de Tía Aura: ¿Te atreves a visitarla?

Guanajuato, Gto.- (OEM-Informex).- Se dice que en el Museo Casa Tía Aura ocurren sucesos paranormales por las trágicas muertes que ahí ocurrieron y de la que tango guías como visitantes aseguran ver sombras deambulando, objetos que se mueven e incluso una niña que aparece en una de las habitaciones durante los recorridos.

La Casa de la Tía Aura, ubicada en Paseo de la Presa No. 62, permaneció abandonada durante muchos años y en 1999, fue reconstruida y convertida en museo que te eriza la piel.

La leyenda

La protagonista de esta historia es la señora Aura proveniente de Cádiz, España, quien llega a la capital del estado de Guanajuato para reclamar una herencia junto con esa casa a la que llegó acompañada de sus sobrinas Cristina y Carlota.

Una de las partes más grandes de esa casa es el comedor, donde se hacían grandes reuniones familiares, se celebraban las bodas, pero sobre todo se cerraban tratos y pactos en los que se reunía la sociedad de la clase alta de Guanajuato.

La leyenda cuenta que Cristina, una de las sobrinas de Aura, se enamoró de un joven capitalino de clase más baja de quien se embarazó, así que la joven fue encerrada en una habitación donde murió de depresión y desolación, acompañada únicamente de una muñeca que permanece arriba de su cama.

En el baño principal de la casa es donde se dice que todas las noches la señora Carlota, la otra sobrina Aura se lavaba la cara viéndose fijamente en un espejo. Una noche común en un día su esposo Rodrigo, la toma por la cintura, la comienza a seducir, pero lo que ella no se imaginaba es que la va a llevar justamente hacia bañera donde la asesinó a golpes.

El recorrido continúa en el sótano donde hay una breve representación de lo que son las famosas emparadedas o enmuralladas, mujeres que fueron asesinadas por sus propias familias ya que se embarazaban fuera del matrimonio y en el siglo XVIII se concebía como un desprestigio; las sedaban y las enterraban vivas dentro de los muros de sus casas.

La parte más antigua y original de la casa es la cocina, pero ¿por qué una cocina en un sótano?, en Guanajuato es común hay hacer edificaciones nuevas sobre ya antiguas, un lugar que se siente frío y húmedo, pues se dice que ahí la señora Aura presenciaba más fenómenos paranormales.

Uno de los sitios más especiales de esa casa son las famosas criptas o el cementarlo familiar, donde se encontraban las tumbas de los personajes de esta leyenda. Los restos de la señora Aura y de sus familiares fueron exhumados y llevados a su ciudad natal de Cádiz, España.

Lo paranormal

Aldo tiene dos años trabajando en Museo Casa Tía Aura, un lugar con más de dos décadas de abrir sus puertas como un punto turístico para los visitantes de Guanajuato.

Asegura que lo que llama la atención es el misterio que guardan los viejos muros de esta casa construida a mediados del siglo XVIII, una leyenda con un poco de terror, suspenso y uno que otro susto que no forma parte del recorrido.

Y es que contó que la “novatada” para los nuevos es presenciar sucesos paranormarles que erizan la piel.

“Mis compañeros me decían que a los nuevos les tocaba un susto y un día en un recorrido, en una de las recámaras se vio una niña muy peculiar que no era parte de la escenografía. Yo continúe contando la leyenda, pero también algunos visitantes se dieron cuenta e incluso nos enseñaron un par de fotos en las que aparecen cosas que no forman parte de los efectos”, contó.

La inquisición

La casa cuenta con un apartado de la inquisición, la cual llega a México en 1571 y en la que se muestra cómo los monjes inquisidores castigaban a las personas que cometían herejías o iban en contra de sus creencias religiosas como la brujería, adulterio, entre otras prácticas.

Se muestran algunos castigos como la mesa del potro, las jaulas colgantes, los grilletes y la rueca.

Recorridos nocturnos

Durante octubre y en el marco del Festival Internacional Cervantino (FIC), extienden su horario de 11 de la mañana a 7 de la noche. La entrada general es de 45 pesos, niños de 5 a 12 años, estudiantes, maestros y adultos mayores con sus respectivas credenciales tienen descuento.

En estas fechas realizan recorridos nocturnos de 8 de la noche a 12 de la madrugada, en los que se cuenta la leyenda, pero con más suspenso.

