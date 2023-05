Municipio de León capacitará a 81 mil Mipymes

León, Gto.- El titular de la Secretaría para la Reactivación Económica de León, Guillermo Romero Pacheco, dijo que una de las estrategias para incentivar la economía en el municipio es la capacitación a los emprendedores y empresarios propietarios de al menos 81 mil Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Comentó que de las 230 mil que hay en Guanajuato, al menos el 40% son de León y que comparado con otros municipios como Silao donde hay muchas grandes empresas de otros países, la ciudad zapatera también se caracteriza por la exportación de muchas pequeñas y medianas empresas locales.

En este sentido, resaltó la importancia de brindar capacitación a las personas para que tengan más herramientas y hagan durar sus negocios.

Local 10 De Mayo: llevan a mamás a recibir serenata de sorpresa

“Yo he revisado los comités, hay gente que a lo mejor no sabe cómo hacer un precio de venta o un costo y están muy entusiasmados pero lo están haciendo equivocadamente, entonces tienes que darles guías, herramientas permanentes no sólo que venga a dos conferencias”, dijo.

Comentó que cada una de ellas es trabajada hasta por cinco personas y que incluso muchas son negocios familiares.

“Muchas de ellas son de uno a cinco personas, eso es bien importante ¿Te acuerdas de las famosas tiendas de la esquina? Ahora ha habido una cadena, pero todavía existen negocios de uno o dos familiares, todavía existen, ellos son la gran mayoría”, agregó.

Añadió que la estrategia del gobierno de León es cambiar los desayunos por herramientas para que las personas tengan más conocimientos de cómo ganar dinero y tener un ingreso propio.

Guillermo Romero Pacheco dijo que incluso habrá más presentaciones de influencers como la del martes pasado con la participación de Farid Dieck sólo como una técnica de aprendizaje más para que los emprendedores tengan una herramienta para hacer crecer sus negocios aunque se trata de un programa permanente de capacitación.

El secretario de la Reactivación Económica en la ciudad destacó que continuará con la organización del “Macroevento Pymes León” donde participa la Dirección General de Economía, a cargo de María Fernanda Rodríguez, quien explicó que ésta es la primera ocasión que se realiza un evento de dicha dimensión para capacitar a los emprendedores.

“La finalidad es continuar con la capacitación y acompañamiento de las Mipymes, llevarlos en el proceso de crecimiento a los pequeños y medianos empresarios que en algún momento han formado parte de los programas que ofrece el municipio”, dijo la directora de Economía del municipio.

Durante el Macroevento Pymes de León, se realizó la conferencia magna con el tema “La Inspiración Existe” a cargo de Farid Dieck, quien compartió tips y herramientas para la realización de proyectos trascendentales. Farid Dieck es un escritor y conferencista, dedicado a la creación de contenidos digitales..