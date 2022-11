Mujeres trans ingresan oficio a asuntos internos tras agresión de policías

León, Gto.- Tras una supuesta agresión que un grupo de mujeres trans dedicadas al sexo servicio denunciaron en redes sociales donde un acoso constante por parte de los elementos de la Policía Municipal, interpusieron un oficio en la Dirección de Asuntos Internos de León para que los oficiales sean investigados.

La youtuber Vanessa 4k fue interceptada por elementos de la Policía Municipal el sábado por la madrugada mientras estaba haciendo uno de los “en vivos” que hace de manera regular para su canal de YouTube, justo en ese momento denunció en el video de más de 20 minutos que los oficiales las estaban maltratando a ellas y a sus compañeras mientras física y psicológicamente en las calles de la colonia Industrial.

Ante el hecho, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, dijo que no se tolerará ningún acto de abuso de autoridad y tras reunirse la mañana de este martes con el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona.

Las mujeres trans interpusieron un oficio en Asuntos Internos y este miércoles también acudieron a Derechos Humanos para levantar una queja.

Jiménez Lona comentó que una de las peticiones de las trabajadoras sexuales es un espacio digno donde ejercer sin el acoso por parte de los elementos de la Policía.

“Más bien lo que ellas piden es una zona de tolerancia, que haya espacios para que puedan trabajar de manera segura, también ellas nos manifiestan que hay riesgos, a veces los clientes no les pagan, situaciones complejas, y bueno (...) Se tendría que trabajar, ahorita el municipio trabaja en temas de sanidad, temas de salud, se trabaja, se hacen sus chequeos, aquí el tema es reconocerles su calidad de persona, derecho y respeto a su dignidad”, comentó.

El funcionario municipal aseguró que en el reglamento del municipio no hay sanciones para el sexo servicio en la calle, pero si se sanciona el acto como tal en la vía pública, y añadió que las veces que han sido detenidas, han sido por otras faltas administrativas.

“El reglamento es ambiguo en esa parte, hay que señalar, no las han sancionado por eso, lo que tengo entendido es que ha sido por escandalizar en la vía pública o beber en la vía pública y eso es lo que ha detonado y generado inconformidad (...) Estar en la calle es un derecho, como tal el acto no podría porque son faltas a la moral y aquí lo que se ha generado es que a veces están bebiendo, y ellas reconocieron, no es en general, están bebiendo o escandalizando y es cuando procede”, agregó.

En cuanto al supuesto acoso y cobro de cuota por parte de los elementos de seguridad para que las chicas puedan trabajar, Jorge Jiménez comentó que eso no lo denunciaron, pero que será parte de la investigación.