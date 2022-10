Mujeres ayudan a mujeres en el mes de la salud

León, Gto.- Durante el panel “Mes de la Salud de la Mujer” en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, la ginecóloga Ana Ruth Alonso Ibarra, dio a conocer que la mayoría de las mujeres no se realiza estudios, porque se cree que solamente si se cuenta con un factor de riesgo hereditario se puede contraer la enfermedad.

“Del 70 al 80 por ciento de las mujeres que se les hace un diagnóstico de cáncer de mama no tiene un factor genético y no tiene un factor hereditario, Solamente el factor genético abarca un 15 por ciento y el hereditario un 10 por ciento, es decir que no solo aquellas mujeres que tengan una mamá, una hermana o abuela que hayan padecido cáncer de mamá están en riesgo”, comentó Alonso Ibarra.

Dicha charla encabezadas por las doctoras y socias de La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias capítulo León, se dieron a conocer las medidas preventivas y lo que se puede hacer una vez que se detecte el cáncer para lograr convivir con la enfermedad recordando que la mujer se rige por su fuerza interior.

La presidenta Cecilia Ovalle Ríos, mencionó que es muy gratificante de ayudar a mujeres en este mes de la salud y resaltó que también han estado brindando charlas acompañando a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez con el programa “Mi Barrio Habla”.

“En este Mes de la Salud resaltamos y nos apoyamos con nuestras socias que son doctoras, médicos y aportan su conocimientos para enero el mes de la salud”, mencionó.

Durante la charla la doctora Mónica del Carmen Preciado Puga, resaltó que el cáncer de mama es una enfermedad silenciosa y una de las principales causas de muerte en México en la población femenina.

Por su parte, la Radióloga Alma Evelia Morán González añadió que una mastrografía puede salvar una vida, recordó que una mamografía bien realizada detecta cánceres hasta 1.4 a 4 años antes de su detección en mujeres de todas las edades sobre todo de 35 a 40 años.

La odontóloga Ana María Lobato González dijo que la relación entre el cáncer y la odontología es que al diagnosticar el cáncer puede haber afectaciones bucales durante los tratamientos, dientes, glándulas salivales y mucosas.

Además, el papel de la fisioterapia es de suma importancia debido a que del 70 al 80 por ciento va a tener fatiga, problemas fisiológicos, dolor, inflación y la falta de movilidad traerá otras consecuencias, así lo explicó la fisioterapeuta Claudia Lilia Jaramillo Vivas.

Arlen Campos, especialista en dermatóloga indicó que luego de recibir tratamiento, las mujeres sufren alteraciones en su piel y afecta uñas, pestañas y otros órganos, por lo que suele bajar el autoestima por la pérdida de salud.

Para finalizar, la otorrinolaringóloga, Mónica Palacios Orozco dijo que cuando a una mujer se le detecta cáncer de mamá automáticamente lleva a un trastorno de sueño, ya que la mayoría no duerme al pensar las dificultades por las que va a pasar o la muerte, explicó dormir bien es importante para la salud física y mental además, disminuye la presión arterial, mejora el apetito y fortalece el sistema inmunitario.

La charla estuvo a cargo de la ginecóloga Ana Ruth Alonso Ibarra, odontóloga Ana María Lobato González, fisioterapeuta Claudia Lilia Jaramillo Vivas, dermatóloga Arlen Campos Fonseca, otorrinolaringología Mónica Palacios Orozco, Alma Evelia Morán González, radióloga y Mónica del Carmen preciado Puga, directora del departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato.