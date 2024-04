MORENA se burla de la ley con sus postulaciones de grupos vulnerables

Guanajuato, Gto. Los dirigentes del PAN, PRI y PRD en el estado de Guanajuato, coincidieron que el partido político de Morena no tiene ningún respeto de la Ley electoral local tras las postulaciones que hizo de candidatos para cumplir con las acciones afirmativas y dar espacios a personas de los grupos vulnerables.

El dirigente estatal del Partido de Acción Nacional, Eduardo López Mares, dijo que es una burla lo que hoy se ve en las candidaturas para representar, por ejemplo, a los afromexicanos o grupos indígenas, pues quieren hacer pasar a personas como representantes de estos sectores. Esto en referencia a que Morena pretende hacer la postulación de Bárbara Botello como integrante de una fórmula indígena a una diputación local por la vía plurinominal.

“Es una burla de Morena a esto, no podemos permitir que ocurran estas simulaciones, primero gritaban de que estaban a favor de los grupos vulnerables y luego salen con estas actuaciones que son una barbaridad y ahora se van por ese lado; fingen tratar de cumplir con acciones afirmativas en detrimento de los grupos vulnerables de los **indígenas”.

Por ello, el dirigente azul dijo que impugnarán la candidatura de Bárbara Botello como representante de la comunidad indígena, como en su momento ya también hicieron la misma acción por las postulaciones hechas por el Partido del Trabajo, poniendo a hombres que se manifestaron sentirse mujeres.

“Queda claro que de manera descarada y sin respetar la ley y sin pudor les vale lo que se les diga, atentan contra la vida de los partidos políticos y se pasan por el arco del triunfo la ley y las resoluciones del IEEG, de la sala monterrey, se pasan todo con la finalidad de violentar la ley”.

Si Morena lo hace nosotros también. Sin embargo, la dirigente estatal del PRI en Guanajuato, Ruth Tiscareño Agoitia, se contradijo en sus declaraciones, así como en la postura de la coalición PAN, PRI y PRD, pues anunció que el líder estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Lorenzo Chávez Zavala, irá como candidato plurinominal, representando a una comunidad indígena.

En su explicación dijo que “yo creo que todo mundo tenemos algo de indígena, si no hacen un ADN, que sería interesante que se pudiera hacer, todos tenemos una parte indígena, pensamos en temas diferentes, hay coincidencias y puntos vista diferentes.Finalmente, se le preguntó sobre a qué comunidad indígena representa el líder de la CNC, a lo que la dirigente no supo responder, y dijo no tener la carta de auto adscripción calificada para dar la información.