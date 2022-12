Medicamento caduco no causa Síndrome de Guillain-Barré

León, Gto.- El Instituto Mexicano del Seguro Social negó el uso de medicamentos caducados y una deficiente esterilización del equipo médico, como la causa de la muerte de diez pacientes de insuficiencia renal en la clínica T21 de León.

Asimismo, el IMSS confirmó que el brote de parálisis facial que presentaron los fallecidos se debió a la presencia del Síndrome de Guillain-Barré que se detectó en los diez pacientes fallecidos, y confirmó que existen 5 casos más en atención médica y siete posibles nuevos casos en estudio.

Lo anterior dio a conocer el doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, actual delegado del IMSS en Guanajuato, quien confirmó que los diez pacientes fallecidos padecieron afectaciones al sistema inmunitario del organismo y los nervios, ocasionado por el síndrome Guillain-Barré.

“Los medicamentos caducos no pueden ser causantes del Guillain-Barré, todas esas variables se han puesto en la mesa de investigación, pero no hay una relación causal ni es tampoco una de las hipótesis. No se han utilizado medicamentos caducos en ninguno de estos pacientes”, dijo.

Sobre los siete nuevos casos con posible infección del Síndrome de Guillain-Barré, señaló que están en investigación seis al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y uno en el Hospital Regional de León que pertenece al Sistema de Salud de Guanajuato.

Indicó que hace unos días apareció el diagnóstico de Síndrome de Guillain-Barré, el análisis fue definido por expertos neurólogos que estuvieron evaluando a los pacientes.

Debido a que no había una correlación como la meningitis que era lo que se quería descartar en un inicio, se concluyó que por las características clínicas corresponden al síndrome de Guillain-Barré.

Hernández Carrillo, señaló que es una enfermedad que daña el recubrimiento de los nervios que están cubiertos por una sustancia llamada mielina, añadió que hay ciertos detonantes en el organismo y reacciones contra los mismos nervios que deteriora esas capas, cuando la mielina se pierde los pacientes comienzan a generan una manifestación clínica.

“Esta manifestación clínica se presentó como parálisis de los nervios de los pares craneales ocho y siete, los pacientes perdían la capacidad auditiva y tenían parálisis del nervio facial”, apuntó el delegado del IMSS.

Sin embargo, se considera que es un Guillain-Barré, atípico porque no es el inicio normal del síndrome, lo que no se sabe es qué factor lo pudo haber detonado.

“Ya sabemos que no es un agente infeccioso, no se contrajo al interior del Hospital 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social de León, porque no es una infección asociada a la atención a la salud, pero hay un factor en el entorno donde los pacientes pueden estar conviviendo que pudo haber destinado esta situación”, comentó.

El síndrome Guillain-Barré podría ser la causa de la muerte de 10 de los 15 pacientes con problemas renales que presentaron parálisis facial a causa de una neuropatía craneal múltiple y que fueron atendidos en el Hospital de Zona Número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social de León, Guanajuato.

Marco Hernández declaró que actualmente está plasmado el diagnóstico de meningitis aséptica en uno de los 10 certificados de defunción, situación que también se investiga, ya que el paciente presentó un cuadro neurológico.