Marketing de Iron Maiden y Facebook en séptima edición de Foro Go

León, Gto.- Luis Rojas, director de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato (COFOCE), informó que existe una gran expectativa por conocer al vocalista de Iron Maiden y Randi Zuckerberg de Facebook, quienes hablarán de marketing y otras teorías en la séptima edición de Foro Go, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre en Poliforum León.

Ante la presencia del sector empresarial, presidentes de cámaras y consejos empresariales, Luis Rojas Ávila, director general de Cofoce, informó parte del programa que se vivirá en el encuentro de negocios más importante de Latinoamérica.

“En este evento Foro Go 2023 tenemos preparado un programa muy especial iniciaremos con el tema inspiracional, con la primer mujer mexicana que llegó al espacio, nos platicará su historia, nos hará vibrar (…) así mismo contaremos con la presencia de del ex vocalista de una de las bandas más importantes al nivel global Iron Maiden, Bruce Dickinson nos hablará no solamente de su faceta de rockstar, sino que también nos va a platicar de cómo es un ángel inversionista y cómo ha incursionado en una de las industrias que más nos atrae en Guanajuato que es la aeronáutica y la aeroespacial así mismo contaremos con la ex directora de marketing de Facebook, y que ahora dirige uno de los proyectos más importantes de meta verso a nivel mundial estamos hablando de Randi Zuckerberg durante dos días llevaremos a cabo un encuentro de negocios para seguir llevando a las empresas a nuevos niveles de competitividad”, comentó, Luis Rojas.

Señaló que eventos como el Foro Go, han permitido lograr esta alianza y sobre todo lograr cambiar e impactar en la mentalidad empresarial, es un evento con pensamiento disruptivo, transformación digital y negocios digitales.

A lo largo de estas 6 ediciones realizadas, Foro Go ha logrado posicionarse como el evento más relevante a nivel nacional y Latinoamérica, se ha logrado impactar a más de 12 mil empresarios, para que transformen su manera de hacer negocios, que entren al mundo de la digitalización, de los Marketplace, el metaverso, a vender a través de la economía digital.

“En estos 6 años, hemos contado con más de 200 aliados, hemos impulsado encuentros de negocios muy relevantes y continuaremos haciéndolo, gracias a la confianza de todos ustedes”, manifestó Luis Rojas.

Por su parte el subsecretario de Desarrollo Económico de Guanajuato, Joel Froylan Salas, comentó; “Siete años se dicen fácil, pero es realmente toda una historia, y una historia de muchos éxitos, hemos tenido muchos formatos, muchas experiencias, pero siempre una mejor que la otra, siempre mejorando”, comentó.

Durante el lanzamiento, el conferencista Sergio Nava, algunos aliados, así como una empresaria, expusieron sus experiencias y cómo este tipo de encuentros de negocios ayudan a tomar un cambio en la manera de hacer negocios; así como su eslogan lo dice, “From the Inside Out” desde adentro hacia afuera.

En el evento estuvo presente Victor Zanella, diputado del congreso del Estado de Guanajuato, Ulises Aguilar Nahle, Presidente del consejo directivo de COFOCE, aliados estratégicos, ponentes, presidentes de cámaras y consejos empresariales.