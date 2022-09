Majito libra cuatro cirugías de alto riesgo y supera tres infartos

Los padres de María José Rea, la ciclista de 20 años que fue arrollada por el conductor de un vehículo BMW el pasado viernes por la noche, dieron a conocer que su hija se encuentra grave pero estable y además resistió cuatro operaciones riesgosas, donde la última sufrió tres infartos en su cerebro.

Ma. Fabiola Rea Ciénega mamá de “Majo”, como le dicen de cariño en su familia a la joven, compartió que su hija se encuentra muy grave desde el viernes, donde los diferentes doctores que han atendido a María José señalaron que cada operación ha sido muy riesgosa y daban una esperanza de vida de 50%.

“Gracias a Dios salió bien, pero si sigue muy delicada, le abrieron su cabeza, le quitaron un pedazo de cráneo para que el cerebro tuviera como expandirse, los doctores me dijeron que le dieron tres infartos en su cerebro, todavía no se sabe cuáles son las consecuencias que va a tener, hasta que no la vayan despertando poco a poco”, relató.

“Me dijeron que son posibilidades pero que puede ya no tener movimiento en el cuerpo o que tuviera dificultad para hablar o no poder mover una mano”, añadió.

Luego que el pasado domingo un colectivo ciclista leonés, familiares y amigos bloquearán por algunos minutos el bulevar Miguel Hidalgo a la altura de la colonia El Retiro, provocó que se visibilizará más el caso de la joven, así como la necesidad de traslado de la joven a causa de la impagable cuenta que seguía aumentando con el paso de las horas.

Su familia agradeció a cada una de las personas que se sumaron al apoyo de su hija, donde además explicó que tres de las cuatro operaciones se realizaron en el hospital privado donde fue internada en primer momento.

“Los médicos se portaron muy bien, la ginecóloga no cobró su trabajo, también hay que reconocer la buena atención, hubo doctores que nos hicieron descuentos para que al último se aminorara la deuda y poder sacarla”, dijo Fabiola Rea.

Sobre el presunto responsable, lo que los familiares de “Majito” como también era conocida la joven, solo dijeron que exigen a las autoridades que no lo sueltan hasta que se arregle el problema.

“Según los primeros días él decía que prefería pagar con cárcel y pues no es justo, por ejemplo si anda alcoholizado e hizo lo que hizo pues que pague, ahora a esta niña le cambió su vida totalmente”, añadió el papá de María José.

Los padres de la joven señalan que antes del accidente, la joven les había comentado que iría por un traje de baño a uno de los bazares del bulevar Guanajuato, ya que saldrían en un paseo familiar a la playa de Guayabitos el 25 de septiembre.

“Ella venía en la bicicleta por el carril de la oruga, como ahí no hay ciclovía, ese lo utilizan muchos ciclistas porque el bulevar es muy reducido. Entonces este cuate (el presunto responsable) como venía pasándose los altos desde el Torres, al agarrar la calle Zeus se incorporó al de la oruga; ahí iba mi hija y otra amiga, la amiga si lo alcanzó a esquivar”, comentó su papá.

Su hermano, Rodrigo Rea confirmó al Sol de León que desde el primer día se realizó la demanda y ha acudido a declarar, mientras sus padres no se han despegado en ningún momento de su hermana María José, ya que no ha reaccionado desde el golpe, además que sus doctores confirmaron que se encuentra en un coma inducido debido a la gravedad de sus cirugías y sus diferentes lesiones.

“Fui en la madrugada a declarar, solo me dijeron que las leyes han cambiado y no sé qué rollo, que ya van a soltar al conductor para que siga su proceso desde afuera porque es lo que indica la ley. Hoy (lunes 26) fui en la madrugada, estuve hablando con el licenciado del MP (Ministerio Público) y sus secretarías, me pidieron facturas pero como aún no está liquidada en su totalidad la cuenta, en el hospital no me la pueden dar solo un estado de cuenta”, recordó Rodrigo.

Majito siempre se encontraba feliz y activa

Fabiola y su esposo mencionaron que su hija siempre se encontraba muy alegre y activa, todo el tiempo se le podía ver arriba de una bicicleta o paseando en su patineta, transportes que utilizaba también para ir diariamente a su trabajo en el Centro de la ciudad.

“Ella siempre está contenta, haciendo bromas y tiene muchos amigos, todas las personas que vieron en la manifestación son familiares y amigos, aquí (en urgencias) en la noche tiene muchas visitas, no la pueden ver pero aquí están con nosotros”, compartió Fabiola.