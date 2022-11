López Obrador ha descompuesto al país: Vicente Fox

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- El expresidente Vicente Fox aseguró que López Obrador ha descompuesto al país y espera que estos dos años que le quedan se comporte como un presidente, esto lo declaró al cuestionarlo sobre su participación en la marcha del pasado domingo.

“Fue una marcha que me recordaron los buenos tiempos por ahí del año 2000, pero esto me parece que lo superó, esto hubiera llenado dos veces el zócalo, una cantidad increíble de gente, pero no es la cantidad, es la calidad de la gente en su humanidad, esperanza, sonrisa, solidaridad con todos los demás, ni un solo incidente hubo”, dijo Fox.













Además comentó que después se enteraron que en el resto del país, como en su querido León, Guanajuato con plaza llena, en la macroplaza de Monterrey, una y otra ciudad se sumó, esto si es un parteaguas y si va a marcar un antes y un después.





“Si tiene que afectar la conducta de López Obrador, todos quisiéramos para bien, que se comporte como un presidente en estos dos años que le quedan, ojalá le salga de lo más adentro porque ver esa multitud llevando la contra en esa propuesta que hizo, tiene que cambiar a cualquier persona”, expresó el ex presidente de México.

Afirmó que él recuerda cuando con él se manifestaron todas las personas vestidas de blanco exigiendo seguridad por los secuestros que se vivían en aquella época, y tuvo que cambiar y ponerse a trabajar en materia de seguridad hasta reducir el índice, “por eso yo espero que López tenga un comportamiento similar, si va a seguir por la ruta que va, así le va a ir, va a perder por lo pronto el Estado de México y Coahuila y va a perder el 2024”.

A pesar de que López Obrador aseguró que no fueron capaces de llenar el zócalo, Vicente Fox dijo “solo los zonzos le creen esas cosas que dice, si hay videos y fotografías de la multitud que estaba ahí y escuchas este personaje diciendo lo contrario pues su propia mentira cae por tierra ahí”.

Opinó Vicente Fox que sus agresiones fueron quizá el mayor promotor de la marcha, sus agresiones a los ciudadanos con qué derecho los llama como los llamó, porque tiene preferidos o preferidas, y tiene enemigos y oponentes que él llama, además sostuvo que ese no es un presidente, eso se tiene que terminar al concluir la campaña electoral y ahí debe de haber una transformación del personaje, todos los sabemos y así es la democracia, cuando ya se llega a gobierno la responsabilidad es con todos y cada uno de los ciudadanos.

“Es autoritario de nacimiento este cuate, es ególatra, soberbio no ve más allá de su propio ombligo y piensa que todo el mundo es así, ni siquiera se ha atrevido a salir de México, tiene miedo a salir de México y complejos muy grandes y en política no se puede ser acomplejado ni con falta de generosidad, no se puede ser discriminador como él lo es”, manifestó Vicente.





Aseguró que mal hicieron esos 30 millones que votaron por él, hoy están arrepentidos y equivocados, indicando que no deben de sentirse comprometidos con él por recibir sus programas sociales diciendo “aquí le hablo con cariño a todos los que reciben los programas sociales, que no deben tener una obligación con él, todos hemos dado programas sociales, los creadores de los programas sociales fueron el PRI, en mi gobierno yo continué con programas sociales, entonces no sientan ningún miedo y ningún pánico que recibe un apoyo social, que lo agradezca pero que no venda su alma, porque entregarle su alma al diablo con tal de recibir un apoyo económico, o una torta como se acostumbraba con el PRI pues eso nos dio el México que hemos tenido y por eso todos debemos de ser libres, autónomos e independientes, y cada persona en este país vale, no hay que vendernos a ningún personaje de la política y vivir nuestra vida con libertad”.





Además dijo que si López Obrador va a seguir de necio y terco como los burros allá él, y le van a crecer las orejas, asegurando que van a volver a aparecer en sus noches de desvelo y de insomnio, en sus días de su cumpleaños habrá marchas y habrá lo que sea necesario hacer, este país no se le va a volver al pasado, no vamos a volver a caer a estar en manos de un solo personaje, sea como sea.

“Le mando un mensaje también al General Secretario de la Defensa, que espero que haya recibido el mensaje de la marcha que también lo tiene que escuchar y asimilar porque está siguiendo a un loco, porque está poniéndose en incondicional al Ejército Mexicano a un loco y es un No a la militarización lo que decimos los ciudadanos, es un no al autoritarismo, al vasallaje”, enunció Vicente Fox.

Finalizó diciendo que él cree que todos los gobiernos de oposición están batallando con el presupuesto que no les da, con la seguridad que provoca el hecho que el gobierno federal no actúe en materia de delito federal, “eso de los abrazos y los trancazos , no sé cuándo se le ocurrió a este loco esa situación de dónde saca o piensa que esos criminales van a escuchar su pacificación, a pacificarse eso no va suceder, ya van cuatro años donde el crimen crece año con año más y más muertos, más sangre más homicidios, más violaciones, como nunca lo habíamos visto el país está muy descompuesto y puedo asegurar que lo descompuso López Obrador”, dijo Fox Quezada.