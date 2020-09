Logra PAN firmas de dos senadores de Morena para impulsar apoyos a desempleados

Los senadores del PAN lograron reunir 43 firmas para solicitar una consulta popular respecto a apoyos económicos que dé el gobierno federal, en tiempos de crisis. Alejandra Reynoso afirmó que obtener el respaldo de dos legisladores de Morena y uno de Movimiento Ciudadano para alcanzar el mínimo requerido no fue fácil y explicó el proceso que ahora deberá seguir para se concrete.

La pregunta para esa consulta es “¿Estás de acuerdo con que el gobierno federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales o informales que pierdan su empleo o disminuyan sus ingresos por crisis económicas por las que atraviese el país como la originada por la contingencia del Covid-19?”

La consulta va acompañada de un sustento, afirma, en el que se propone que durante seis meses, se entreguen tres mil 200 pesos a un millón 300 mil personas que estén desempleadas o que vieron rebajado su salario.

Reynoso Sánchez, senadora panista por Guanajuato, mencionó que “no fue sencillo obtener las firmas, porque se requiere, para una solicitud de consulta popular, si es presentada a través de legisladores, del 33 % de los integrantes de cualquiera de las Cámaras”.

“En el caso de la Cámara de senadores se requería la firma de 43 legisladores y en el PAN somos 25. Estuvimos trabajando desde la semana pasada; teníamos las firmas del PRD y del PRI pero no era suficiente. Movimiento Ciudadano no quiso, pero de manera personal, Juan Zepeda revisó el documento y le entró, además de dos senadores de Morena que también dijeron ´nos parece que es lo que los ciudadanos necesitan en una consulta popular, en un tema tan sensible como el económico´¨, dijo Alejandra Reynoso.

Las 43 firmas son: del PAN 24, del PRI, 13; PRD, tres; Morena, dos y una de Movimiento Ciudadano.

LOS TIEMPOS



Sobre el proceso y los tiempos para que la solicitud de la consulta se pueda volver una realidad, “La Wera” Reynoso expresó. “La consulta que el presidente manda directamente a la Corte (Suprema Corte de Justicia de la Nación), se indica en la ley, es de 20 días naturales para que la Corte emita una opinión sobre la constitucionalidad de la pregunta y 24 horas para comunicar su resolución”.

En el caso de la petición realizada por legisladores “si bien no hay tiempos para que la Comisión de Gobernación la atienda, lo que nosotros estamos pidiendo es que se puedan establecer los plazos para hacer eficientes los procesos y que Morena, que es quien preside la Comisión no la guarde y que al igual que la Corte, en 20 días pueda emitir una opinión y un dictamen”.

De ser así, posteriormente pasará a la Cámara de Diputados para su revisión y dictaminación y entonces la SCJN valida la pregunta”.

Pero antes de que la Comisión de Gobierno admita la solicitud, se tiene que cantar en el plano del Senado, lo cual deberá ocurrir este martes 22 de septiembre.





VIABILIDAD

Luego de los tiempos y procesos legales para que la pregunta en una consulta popular sea constitucional, sigue la práctica. Alejandra Reynoso manifiesta que este ejercicio no es solo presentar una pregunta, sino la viabilidad de llevar a la práctica lo que el ciudadano está esperando con su respuesta.

“La intención es que esto pueda hacerse ley y no que sea sólo por un hecho, que quede en una ley, que el apoyo económico del gobierno federal se reactive de manera temporal, durante 6 meses, tiempo en que se puede dar la recuperación de los empleos, en una crisis”.

Para el caso de la crisis generada por la pandemia de Covid-19, la senadora indicó que sí hay recursos, “lo que vuelve viable la consulta y los apoyos”.

Precisó que por Ley en la pregunta no se puede hablar de montos, pero en el documento general sí. “Están redactadas las propuestas que ha hecho el PAN desde marzo previo a la suspensión de actividades, porque sabíamos que se venía esta crisis económica y se considera la línea mínima de bienestar que marca el Coneval que es de tres mil 207 pesos al mes; también están contempladas las propuestas de otra fracciones, como el Seguro de Desempleo o la renta básica universal… no importa cómo se llame, lo importante es que se lleve a cabo”.

Añadió que otro punto que la vuelve viable es que “los términos en que se propone la consulta y se propone la pregunta son los mismos en que fue aprobado, por unanimidad en el Senado, un grupo de trabajo para buscar mecanismos de apoyo económico, por esta pandemia”.

LOS RECURSOS

La propuesta que acompaña la solicitud de la consulta popular es utilizar los recursos de los proyectos emblema del presidente López Obrador.

“En el análisis que hicimos, tomamos el ejemplo del presupuesto de 2021, sólo para Tren Maya, Aeropuerto y refinería Dos Bocas. Lo que ellos tienen asignado son más de 120 mil millones de pesos. No es que se cancelen o se suspendan, sino que solo el 25 % de ese presupuesto se reoriente”, señala.

“Con ese 25 % se podría apoyar a más de un millón 300 mil mexicanos durante 6 meses, con tres mil 200 pesos mensuales”. Y reitera, “sólo durante seis meses, porque los apoyos en tiempos de crisis son temporales”.

Sobre la confianza de que la solicitud sea revisada y aprobada en la Comisión de Gobierno del Senado, Reynoso Sánchez señaló que “si hay congruencia debe pasar, porque en el Senado ya hay un grupo de trabajo justo con ese objetivo, en el que se logró el consenso y se aprobó por las ocho fracciones parlamentarias; lo lógico y lo congruentes sería que se aprobara esta solicitud de consulta popular dado que no hubo objeciones para definir un mecanismo de apoyo”.

El plazo para solicitar una consulta popular son los primeros 15 días naturales a partir de que se abre un periodo legislativo; tanto la solicitud del presidente López Obrador para enjuiciar a los expresidentes, como la de los senadores se ingresaron el martes 15 de septiembre, al límite del vencimiento.