Llegan cientos de historias de fe a venerar a la “Morenita”

Para pedir por su salud o por la de un ser querido, para que sus hijos brinquen la frontera con bien o que los retire de la delincuencia o adicción a alguna droga, o simplemente para darles las gracias o por tradición, cientos de creyentes llegaron este lunes hasta el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de León para venerar a la virgen morena.

El señor José Luis es vecino de la colonia Las Arboledas, pero de niño vivió su infancia en una casa cercana al Santuario. Por muchos años fue monaguillo hasta que se casó y cambió de domicilio. Hoy ya tiene 70 años de edad y sigue dándole gracias a la virgen de Guadalupe por cuidar siempre de él.

Ahora, hasta le encomendó a sus dos hijos que estaban “perdidos en las drogas”, a uno de ellos ya lo retiró y espera que le haga el milagro con el segundo.

“Ya me retiró a uno de mis hijos de las drogas y dice que ya no vuele, ya andaban muy mal en la calle, pero se internó por año y medio y ahorita ya nada más va a sus juntas. Nada más me falta el otro, espero que también me haga el milagro”, comentó.

Una mujer que en un accidenté familiar cuando iban a bordo de un taxi hace cuatro años perdió la movilidad de sus pies y ahora anda en silla de ruedas también fue con la virgen para agradecer que su familia está bien. Otra familia llevó a su mamá porque hace menos de un mes le dio un infarto y “ya no la contaban”. Hoy sigue con vida y de pie.

Personas que pensaron que tenían cáncer, que de niñas tuvieron problemas al nacer y hoy después de 20 años siguen agradeciendo a la virgen por tenerlas, con vida, acudieron para llevarle flores, rezos, cantos y hasta música de banda.

Durante la misa solemne, el rector del santuario, el padre Apolinar Torres, pidió para que la sociedad se uniera pese a ser o pensar diferentes sobre todo en estos tiempos que son para encontrar la paz familiar e individual.

“Que el señor nos siga bendiciendo y que hoy una nuestros corazones, una a las familias, una estas partes de nuestra patria que parece como que se está dividiendo. Vamos a unirnos en ese pensamiento de unidad, de caridad, en ese pensamiento de que aunque seamos diferentes, aunque seamos distintos formamos un solo pueblo”, comentó.

La misa principal que fue a las 12:00 del mediodía no la cerró sin pedir a la gente para que pongan de su parte y desde sus trincheras combatan la inseguridad y la impunidad con la que se vive hoy en día.

“Pedimos al señor por nuestro pueblo, por sus autoridades, pedimos para que cese la violencia, para que cese la inmunidad, pero que no volteemos hacia otros lados sino que nosotros mismo digamos ‘yo me comprometo también a esta labor’”, agregó.