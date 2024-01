Llama Xóchitl Gálvez al PAN, PRI y PRD para defender al Inai y órganos autónomos

ACÁMBARO, Gto. (OEM). “En este país se verá que hay contrapesos”, advirtió la precandidata de los Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), al asegurar que estos tres institutos políticos defenderán al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) y a los organismos autónomos, luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantara que propondrá una reforma el cinco de febrero para su desaparición.

Durante su visita a Acámbaro, Guanajuato, en donde llevó a cabo el cierre de su precampaña, Xóchitl Gálvez dijo que la intención del presidente López Obrador para desaparecer el Inai y otros organismos autónomos son para presuntamente seguir favoreciendo a los amigos cercanos de sus hijos, según ha sido dado a conocer en las últimas fechas con la filtración de audios y documentos que así lo manifiestan.

“Al presidente le molesta el INAI, porque fue el primero que dio a conocer los contratos de Dos Bocas, es el que ha dado a conocer los contratos de medicamentos de los amigos de sus hijos y no le importa la transparencia, en ese sentido tenemos que defender el INAI, porque no es una institución del presidente, es una institución de los mexicanos.





En Acámbaro Guanajuato, se llevó a cabo el cierre de su precampaña.





“En materia de la Cofetel, obviamente quiere dar las concesiones de telecomunicaciones, quiere tener a los medios amarrados a sus disposiciones y no quiere que haya licitaciones abiertas de las frecuencias, es un retroceso al pasado y seguramente el PAN, el PRI y el PRD no lo van a permitir; que sepa de una vez que en este país va a haber contrapesos, le guste o no le guste”, aseguró.





Precandidata del PAN, PRI y PRD a la presidencia de México.





Por ello, la política hidalguense llamó al presidente de México “a que si de verdad quiere cumplir con los mexicanos, de que no habrá corrupción”, a que ordene una investigación sobre los señalamientos de presunto corrupción que hay sobre sus hijos y los amigos de éstos.

“Que el presidente se deje de hacer guaje, que le entre a investigar los actos de corrupción de sus hijos, es muy doloroso, pero lo tiene que hacer, si realmente le quiere cumplir a los mexicanos, con el hecho de que se acabaría la corrupción”.

Seguirá con actividades en próximos días

A pesar de haber concluido el periodo de precampañas, Xóchitl Gálvez adelantó que no parará actividades, pues tiene varias reuniones programadas, además de que todo febrero lo usará para dar los últimos detalles al plan de propuestas que habrá de presentar en las campañas.

“Mañana me reúno con los embajadores de la Comunidad Económica Europea, tengo una agenda muy amplia con universidades, me voy a reunir con los colectivos, el sábado tenemos una reunión con el tema de salud y estamos preparando ya las propuestas de campaña, ahora sí, para decirle a los mexicanos cómo vamos a enfrentar la inseguridad, el problema de salud”.

Además, reiteró su llamado a debates fuera del que calificó como “formato acartonado del INE”, sino en medios de comunicación, para que las personas conozcan las propuestas y cómo piensa cada persona que busca la presidencia de México, cuando se sale de su discurso.

“Debatamos cara a cara, en un medio de comunicación, con tiempo libre, pero la verdad es que no le va a entrar, porque no quiere decirle a los mexicanos el problema que hay con la inseguridad, el problema que hay con la salud, los problemas que tiene el país”.