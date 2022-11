León trabaja con los mejores productores de zapatos: Steve Madden

Con 32 años de maquilar calzado en León, el diseñador de zapatos de New York Steve Madden señala que el éxito de su marca en el mercado internacional es saber elegir a los mejores colaboradores y productores en Estados Unidos y México.

Recordó que ha estado haciendo calzado en León desde 1991, “fui de los primeros en producir tacón de plataforma en León para vender a Estados Unidos, me encanta venir a México, me encanta la comida de León, es de lo mejor, yo vivo en Nueva York y me encanta venir a León nunca he ido a China a pesar de que se compra mucho en Estados Unidos calzado maquilado en Asia, pero yo prefiero venir a México, el clima es agradable, la gente es linda”, dijo el empresario.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Sin entrar en temas políticos, mencionó, “No me gusta que los políticos le echen en contra a México”, frase que le ganó los aplausos de los casi mil 500 asistentes al Foro de la Moda en el Teatro Bicentenario.

“Cuando venía a México a hacer negocios quería ganar dinero para pagar la renta donde vivía, esto me obligó a estar inspirado y ser creativo, me encanta crear un zapato que la gente lo usé, y que además me paguen eso es maravilloso”.

Recordó sus tiempos difíciles en su vida, pero la pandemia, “fue lo más difícil que he vivido, yo estuve encerrado y la gente lo único que consumía eran pantuflas, vivían encerrados y yo seguí haciendo zapatos de tacón para la gente que no dejó de salir a la calle, nosotros éramos los únicos que tenían zapatos nuevos así es que el negocio floreció, a veces tienes que buscar esos huecos, esos vacíos para hacer lo que la gente no hace”.

Para construir un negocio de éxito comentó que se requiere visión y unir a más expertos, “no soy el hombre más listo ni el más creativo del mundo, pero pude jalar muchas piezas y elegir a la gente correcta para construir un negocio, se debe de tener una estrella en el norte, durante la pandemia nos concentramos en hacer el mejor zapato a pesar del coronavirus y de las dificultades en las cadenas de distribución”.

Local La sandalia artesanal abriría caminos internacionales a la moda mexicana: Sagripanti

“En 32 años me he concentrado en hacer un buen zapato para las chicas. La construcción de la marca fue a través de la recomendación de boca en boca, genere productos que le gustó a la gente, antes no había plataformas digitales de comercialización, además la suerte también cuenta, integre a mucha gente con quién me fue fantástico, pero también tuve mucha gente que no resultó”.

Sobre su incursión a la moda del calzado deportivo declaró que los maquila en México debido a que compró una compañía y lamentó que su hija use Nike en lugar de tenis Steve Madden.

Sobre la adaptación al cambio “jijo” que fue más sencilla rodeándose de la gente correcta y abierto al cambio.

“No se puede decir que no hay nadie tan bueno como The Beatles o Nirvana, las bandas evolucionan. Tampoco entendía a las Kardashians, yo estaba equivocado, ellas son excelentes comercializadoras, tampoco entendía a la pionera Paris Hilton ella inició este movimiento asombroso, fue visionaria, las celebridades significan mucho para la gente y ellas lo entendieron, ellas hicieron algo que los demás no habían hecho, así funciona el mundo”.

“Ahora estamos incursionando en el negocio de la ropa, estamos tratando de hacer los mejores productos integrados, la mercadotecnia de mi marca ha ido cambiando con el tiempo, pero el secreto es conseguir gente que te ayude, es el verdadero secreto del éxito”.

Madden comentó que trabajó en una tienda de zapatos de mujeres a los 20 años y fue su mejor escuela, “desde allí conocí su forma de pensar, fue el mejor trabajo que he tenido, me enseñó a conocer el negocio, es muy difícil trabajar en una zapatería, se tiene que lidiar con mujeres, tratar les de vender es un arte, no les puedes poner demasiada atención”

“Quien quiera ser un gran empresario del calzado o en el negocio de la ropa, yo les recomiendo trabajar en una zapatería o en una tienda de ropa, el conocimiento que se adquiere es invaluable, hay que estar en la trinchera tener ese tipo de educación, los universitarios deben de trabajar en una tienda y conocer cómo piensa el consumidor, hay mucha información en el piso de ventas, hay mucho que aprender, cómo la gente interactúa con el producto, qué es lo que la gente quiere y lo que no le gusta”.

“Aún acudo a tiendas, voy al centro de Nueva York dónde hay muchas tiendas de zapatos con restaurantes y observó a los consumidores, me gusta percibir las vibras, me sigue encantando estar en una tienda llena de gente, la gente piensa que yo debería estar en una torre con mi teléfono dirigiendo la empresa, pero mi vida es estar innovando zapatos” dijo Madden.

Reconoció que no tendría el éxito en Nueva York sin la ayuda de este país, “también vendo en Ciudad de México, tengo oficinas principales, desde aquí vendemos y producimos, México es el lugar más popular para viajar desde Estados Unidos, tienen los Cabos, Cancún, muchas playas, todo mundo que vive en Los Ángeles o en Nueva York viaja a Los Cabos”, concluyó el diseñador de calzado para dama.

En 1990 Madden empezó a fabricar su propia marca que lleva su nombre “Steve Madden”.

En el mercado se le reconoce por su sentido innato de la moda para hombres y mujeres. Sus modelos son inspirados en el rock and roll, en el appeal y urbano,

Ahora diseña y vende accesorios como relojes, joyas, bolsos, cinturones, ropa para el sol, para el frío, ropa exterior y medias, Steve Madden.