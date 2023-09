León-San Felipe: 'La carretera de la Muerte'

León, Gto.- Cruces blancas a lo largo de toda la carretera, principalmente en las curvas y barrancos, son la escena constante al viajar por la León-San Felipe, vialidad en la que se han registrado aparatosos accidentes qué han dejado como saldo decenas de muertos y heridos.

Imprudencia y otras causas

La sinuosidad de la carretera, el mal estado, falta de señalética, de seguridad pero también la imprudencia de automovilistas, motociclistas y ciclistas, han sido algunas de las causas señaladas en estos percances.

Cada fin de semana, esta carretera es recorrida por caravanas de motociclistas y ciclistas, quienes organizan sus rodadas para despejarse y disfrutar de los paisajes de Sierra de Lobos, sin embargo no todos lo hacen responsablemente.

En algunos casos les gana la adrenalina y el exceso de velocidad ha sido la principal causa de estos hechos.

En un recorrido realizado por Organización Editorial Mexicana, fue posible observar en algunos acotamientos latas de cerveza y botellas de bebidas embriagantes. Motociclistas qué fueron entrevistados en el lugar, comentaron que sí, algunos de sus colegas deciden ingerir estos productos antes de regresar a León.

"Bajo sus efectos (Del alcohol), el exceso de velocidad y las curvas, son el conjunto perfecto para que ocurra un accidente". Detalló Édgar Ramírez, quien debido a su trabajo ya no acude los fines de semana, sino ocasionalmente los martes o miércoles que descansa.

Los motociclistas: víctimas o responsables

Los accidentes en este sitio son un tema controversial. Los motociclistas quiénes son los principales protagonistas de estos percances son señalados y se generaliza su responsabilidad en estos casos.

"Muchas de esas motos no rebasan los 100 kilómetros, también es culpa de los automovilistas imprudentes que rebasan en línea continua o van en el celular. Siempre es más fácil echarle la culpa a otros, creo que no solo somos los motociclistas sino también los automovilistas los que no tenemos educación vial". Comentó Enrique Alcántar.

Por otro lado, Susana Muñoz, quien tiene una casa de campo en la zona, detalló que efectivamente, los motociclistas no respetan el límite de velocidad.

"Pasamos muy seguido por ahí y en su mayoría la culpa es de los motociclistas que de verdad son imprudentes, creyéndose inmortales, poniéndose en riesgo y arriesgando a familias completas, entre la imprudencia y el abuso del alcohol hemos visto miles de accidentes muchos fatales y si alguno que otro conductor que viene ebrio. Creen que es pista y esa carretera es complicada, han circulado a una velocidad 110 kilómetros por hora en una carretera estatal en mal estado, sinuosa y que atraviesa la sierra, hay barrancos. El límite establecido es de 40 kilómetros por hora pero no respetan y ponen en riesgo tanto su vida como la de otras personas". Declaró la automovilista.

En el recorrido realizado por esta casa Editorial OEM Guanajuato, se pudo constatar qué si hay señalética, tanto de los límites de velocidad, aviso de curvas, cruce de ganado, entre otras, incluso había personal de mantenimiento limpiando las canaletas de la orilla de la vialidad, quitando la hierba crecida y pintando las señales viales.

Motociclistas accidentados, ya sea por atropello, choque o salidas de camino. Volcaduras y choques de autos, camiones de carga y autobuses forman parte de esta accidentalidad. Sin dejar de lado los robos, asaltos y también hallazgos de cuerpos víctimas de violencia.

Antecedentes

Apenas el domingo pasado, fue difundido el video donde un joven de 30 años identificado como Daniel y Renata de 22 años de edad sufrieron un accidente al ser presuntamente aventados por una camioneta. Lamentablemente él perdió la pierna.

Dos semanas antes, círculo el video de un motociclista qué justo en una curva, cae a un barranco al esquivar a un autobús de pasajeros qué iba circulando por el sitio.