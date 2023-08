León es una ciudad pensada para automovilistas

León, Gto.- Durante la mesa de análisis " Movilidad sustentable : Alternativas para mejorar la calidad del aire en León", expertos en el tema coincidieron que el modelo de ciudad está pensado para los automovilistas y no para el peatón.

Ante las siguientes preguntas: ¿Qué problemáticas se han desencadenado o prevalecen en la ciudad a raíz del principal tipo de movilidad de la ciudad y las altas emisiones de CO2?, ¿Cuál consideras debería ser la acción prioritaria que debe implementar el gobierno local? y ¿Qué alternativas puntuales propones para incentivar la movilidad sustentable en la ciudad?

Ernesto Ramírez García y Claudia García González del Colectivo URBE, informaron que falta trabajar en mejores ciclovías puesto que todas las calles y carreteras están diseñadas para un automovilista y no para un peatón o ciclista debido a que éstas se encuentran inconclusas o simplemente no cuentan con tramos continuos, concretos y seguros, además, el 25% de las calles no están pavimentadas.

La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, dio a conocer que las afectaciones a la salud por mala calidad por las partículas PM2.5, SO2 y NO2 ocasionan irritación en los ojos, la nariz y la garganta, produce tos, congestión nasal y dolor de garganta.

Asimismo, destacan que la electromovilidad particular reduciría estas afectaciones debido a que es nula emisión directa de contaminantes atmosféricos, se dejan de emitir 3.5 toneladas de CO2 al año, tasas de ahorro de combustible de más de 160 kilómetros por galón de gasolina equivalente, menor requerimiento de mantenimientos del vehículo, también compartieron que la movilidad eléctrica es complementaria a la movilidad sustentable, no su totalidad.

Por su parte, Salvador López de Lara Vega en su tema “Buenas Prácticas de Movilidad Urbana”, dio a conocer que las personas gastan bastante dinero en el transporte público por lo que opinó que debería haber una tarifa al día para aquellas que toman más de una ruta.

Ya para finalizar, Mayra Georgina Legaspi Tristán, presidente del Observatorio Ciudadano de León (OCL), indicó que se llevarán de aquí al próximo año en el mes de mayo otras siete mesas no limitativas llámese seguridad o movilidad urbana.

“Estamos arrancando un proyecto que es una mesa de análisis, con la participación de varias universidades queremos conocer desde puntos diferentes cuales son las principales problemáticas y cuáles son las solución que plantea la misma ciudadanía”, dijo..

Concluyó diciendo que al final de los ejercicios se escribirá un libro que será entregado a la administración municipal para darle agenda de los temas prioritarios y cuáles son las alternativas de solución a estas problemáticas