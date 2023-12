Las mujeres lograremos que Guanajuato sea protagonista en el país: Libia Dennise

Apenas un día después del fallecimiento de su padre, Libia Dennise García Muñoz Ledo, precandidata del PAN, PRI y PRD a la gubernatura de Guanajuato, sostuvo un encuentro con más de cinco mil mujeres militantes panistas y dijo que asistió porque precisamente le prometió a su papá que no pararía hasta recorrer cada municipio, para con ello impulsar el nuevo rumbo que busca para el estado.



“Estoy lista para este nuevo comienzo, ustedes me dan dado la fuerza y recorrer cada municipio de Guanajuato me ha inspirado a seguir trabajando por todas”, dijo Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien señaló que en su recorrido que ha tenido por los municipios, se ha encontrado con que aún hay tareas pendientes y una de ella es la de la seguridad.



Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que aunque aún no puede hablar sobre el proyecto de seguridad que presentará para cuando sean las campañas por la gubernatura de Guanajuato, adelantó que éste sí es uno de los temas prioritarios, pues la labor que se ha hecho para disminuir la violencia no debe detenerse, al contrario, debe reforzarse.

Esto, tras hablar sobre la masacre perpetrada en Salvatierra, en donde condenó los hechos y dijo que cada pérdida de una viva humana duele y eso debe erradicarse.

“(La seguridad) es un tema prioritario para mí (…) habrá cambios ante este reto”, aseguró.

Durante su encuentro con mujeres, Libia Dennise García estuvo acompañada de las mujeres integrantes de colectivos de búsqueda de personas, a quienes les dijo que en el proyecto que encabezará rumbo a 2024 ellas son parte fundamental de éste.

“Saben de corazón que yo estoy con ustedes y que viene un gran proyecto para la búsqueda de personas en Guanajuato”, dijo, al tiempo que incluso adelantó que ya platica con Karla Quintana Osuna, la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, para aterrizar proyectos en el estado.

“Llegaremos fuertes a 2024”

Libia Dennise García Muñoz Ledo les dijo a las más de cinco mil mujeres panistas que la acompañaron que el haber trabajado con ellas le ayudó a fortalecerse “y eso es el motor que necesito para llegar con fuerza al 2024”.

Las mujeres provenientes de los 46 municipios de Guanajuato abarrotaron el recinto y contagiadas por el entusiasmo de la precandidata, ondearon sus banderas blanquiazules para alentar con porras y vítores para Libia.

“A todas ustedes que vienen de cada rincón de nuestro estado les quiero decir, que el cambio está en nosotras, y lo vamos a hacer porque estamos convencidas de que éste es el mejor proyecto. Yo no tengo la menor duda de que tengo el mejor equipo de mujeres de Guanajuato”, señaló, al tiempo de que dijo que con dicho proyecto, Guanajuato se convertirá en un estado protagonista en el país.

Libia hizo un reconocimiento a todas y cada una de las mujeres que a lo largo de la historia se han esforzado para lograr que las mujeres se abran camino en la política y asuman cargos en la toma de decisiones, “el lugar de las mujeres de Guanajuato está en todos lados, está ahí en donde se toman las decisiones, en donde se gobierna por el bien de las y los guanajuatenses”.

“Guanajuato nos necesita unidas”

Por su parte, Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León, hizo un llamado a la unidad de las mujeres guanajuatenses a trabajar con inteligencia, empatía y amor para que las familias vivan mejor.

“Hoy me siento afortunada porque sé que estamos aquí todas juntas, porque sé que las mujeres unidas hacemos lo que no nos podemos imaginar. Estoy contigo, Libia, no nos vas a defraudar, hay que trabajar juntas porque Guanajuato nos necesita y nos necesita a todas”.

El evento también contó con la presencia de importantes figuras políticas como Adriana Ramírez Lozano y Rosario Corona, coordinadora de la precampaña, así como legisladoras locales y federales del PAN, reafirmando el apoyo del partido a la precandidata.