Las adicciones en Guanajuato son por papás ausentes: Alejandra Gutiérrez

León, Gto.- La mañana de este martes las autoridades de Guanajuato inauguraron el segundo Congreso Internacional para la Prevención de Adicciones Planet Youth. En su presentación, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, expuso que más del 48% de los padres y madres de familia no dan consejos a sus hijos.

Además señaló que el 71% de los padres no conviven los fines de semana con sus hijos e hijas. Esto lo calificó como un área de oportunidad importante a trabajar desde las familias de Guanajuato.

“Cuando vemos que solamente el 48% de los padres de familia se involucran para dar un consejo a sus hijos es una respuesta completamente roja porque si no hay un padre de familia que los guíe, un padre de familia que los acompañe los estamos dejando solos y esto está generando un grave problema.

“Pero cuando también vemos que el 71% de los padres de familia conviven los fines de semana ¿Qué está pasando con el resto? ¿Por qué no conviven con sus hijos? ¿Por qué no conviven de calidad? Pero también el hecho de que nuestros niños no estén durmiendo lo suficiente, que se la pasen pegado a un aparato electrónico nos habla de muchas áreas de oportunidad que tenemos desde la familia”, agregó.

En el programa islandés adaptado a Guanajuato se han encuestado más de 128 mil estudiantes de 2 mil 282 escuelas, lo que ha dado la información necesaria para intervenir directamente en la prevención de adicciones.

Fotos: Francisco Meza | El Sol de León

“En León nos estamos sumando con acciones concretas, son más de 800 mil acciones que ya ha hecho en estos casi dos que nos sumamos a la estrategia; acciones concretas para hacer que el tiempo libre pueda ser bien ocupado en lugar de que esté generando problemas en nuestra juventud”, añadió la alcaldesa.

Por su parte, el gobernador de Guanajuato, dijo que el tema de la inseguridad en el estado está relacionado con el tema de drogas y la lucha de los grupos criminales por el territorio.

Y pese a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció la semana pasada que emprenderán en conjunto con el gobierno de Guanajuato una estrategia para combatir la inseguridad en la entidad, Rodríguez Vallejo aseguró que aún está a la espera de la reunión con la federación, concluyó.

“Planet Youth, por su nobleza de objetivos es el programa más importante y de mayor trascendencia de nuestro gobierno. Estamos hablando de cambiar la vida y las historias de niñas, niños y jóvenes, para que no caigan en las adicciones, y por el contrario, sean ciudadanas y ciudadanos de bien”, dijo.

Durante tres días de trabajo, se podrán escuchar a 58 conferencias en 47 ponencias durante el congreso.