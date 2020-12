La pandemia le arrebató a Juan, su trabajo, su salud y su matrimonio

León, Gto.- Su nombre es Juan, tiene 32 años y a un año de que inició la pandemia, su vida ha cambiado por completo, pues tuvo que dejar su trabajo un tiempo por temor a ser contagiado, lamentablemente su esposa, quien trabaja en el sector salud, contrajo el virus y lo infecto. Luego de la recuperación, ambos tuvieron secuelas y presentaron varios episodios de irritabilidad, lo que los llevó a terminar con su relación y firmar el divorcio.

Pareja precavida

Al inicio de la pandemia, la pareja tomó sus previsiones, el panorama sanitario en el mundo era incierto y luego de que en Guanajuato fue declarada la contingencia, acudieron a realizar compras, despensas, gel antibacterial, sanitizante y alimento para sus mascotas.

Luego de un mes, en abril, Juan tuvo que dejar su trabajo como conductor de taxi ejecutivo, afortunadamente trabajaba con su propio vehículo y un par de meses antes había terminado de pagarlo.

Sin embargo, ante el aumento de contagios, el miedo de ser infectado y la notoria baja en los servicios, decidió dejar de trabajar, mientras las cosas mejoraban, pero no fue así.

Su esposa contrae el virus

Su esposa Viri, empleada del sector salud, al atender un paciente se contagió y por consiguiente Juan también. Luego de que les entregaron los resultados positivos al SARS CoV-2, ambos se aislaron en su domicilio. Ella fue asintomática, solo presento fuertes dolores de cabeza un par de días.

Sin embargo, las cosas no fueron igual, quien padece obesidad y problemas del corazón. Días y noches completas se la pasó dormido, perdió la noción del tiempo, sentía mucho cansancio, dolor de cabeza, tenía dificultad para respirar, su ritmo cardiaco era inestable y perdía oxígeno en recurrentes ocasiones.

La primera semana fue difícil y a partir de ahí comenzó a recuperarse. Luego de 20 días, estuvo curado y los estudios revelaron que ya era negativo de coronavirus.

Las secuelas

A pesar de que pensaron que lo malo ya había pasado, lo peor estaba por llegar, las secuelas físicas que dejó el Covid-19, ocasionaron problemas emocionales. Las labores domésticas, tenían que hacerlas despacio, pues los mínimos esfuerzos los agitaban y les provocaba dificultad para respirar.

“Lavar el carro, barrer la casa o simplemente tender la cama, eran labores que tenía que hacer despacio, pues me agitaba muy rápido, me faltaba el aire, sentía que no podía respirar, incluso bajaba los escalones de las escaleras uno por uno”, cuenta Juan.

El Covid le costó su matrimonio

Al paso de las semanas, ambos presentaron cierta irritabilidad que antes de ser contagiados no tenían, los problemas maritales comenzaron a ser frecuentes, por cosas insignificantes peleaban y discutían.

A finales de octubre, la situación se tornó difícil y tensa, tanto que no tuvieron más remedio que separarse. La semana pasada firmaron el divorcio.