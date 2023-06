Jóvenes los más endebles para el crimen organizado: Sedena

León, Gto.- Durante el evento de desarme de armas en León, el brigadier Diplomado Estado Mayor de la Déxima Sexta Zona Militar, Vicente Dimayuga Canales, dijo que este tipo de programas son importantes para los jóvenes ya que son los más endebles para incorporarse a las filas del crimen organizado.

El programa que se realizó afuera de la Presidencia Municipal de León tiene el objetivo de que las personas que tengan algún tipo de arma en su casa se deshagan de ella a fin de evitar accidentes y a cambio se les entrega dinero, dependiendo del calibre del arma, además de que las autoridades ampliaron el programa para ahora recibir armas piratas.

"Los jóvenes son el principal núcleo que la delincuencia busca atraerlos, es por eso que son todos estos programas y este programa es muy bueno porque incentiva a estos jóvenes a que no tomen armas y a que no las conozcan, a que no sean parte de su cultura porque realmente se convierte en algo cultural y las canciones y la información que se genera, los jóvenes son los más endebles", dijo el general.

En lo que va de este año en León se han asegurado 179 armas de fuego dijo el secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Mario Bravo Arrona, en representación de la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez.

“Como autoridad municipal no estamos de brazos cruzados y en materia de seguridad y prevención del delito no daremos ni un paso atrás. Con este tipo de estrategias, debemos trabajar de la mano y reiterar el compromiso que tiene nuestra presidenta municipal, tenemos que hacer acciones en materia de prevención y estos programas son un éxito”, dijo el secretario.

Agregó que en lo que va de la administración, suman un total de 560 armas de fuego aseguradas.

Por su parte, el general Brigadier Diplomado Estado Mayor de la Décima Sexta Zona Militar, Vicente Dimayuga Canales señaló que las tres órdenes de gobierno deben trabajar de manera coordinada para generar entornos de paz que permitan a los ciudadanos vivir de manera segura y tranquila por lo que invitó a los ciudadanos a sumarse al Desarme Voluntario.

Las personas interesadas en sumarse al canje de armas, pueden acudir a la Plaza Principal en horario de las 10:00 a las 15:00 horas; el proceso de canje es anónimo y el dinero que recibirán por el arma puede ir desde los 110 pesos y hasta los 23 mil pesos, dependiendo de las características de cada arma.

En lo que va de la actual administración, esta es la segunda ocasión que se realiza el canje de armas, en la primera ocasión se entregaron electrodomésticos a cambio del arma, en esta ocasión se da dinero a las personas.

A finales de noviembre y principios de diciembre de este año, habrá de nueva cuenta canje de armas.