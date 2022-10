Inyectar agua tratada a acuíferos, el futuro para garantizar abasto de agua

En un lapso no mayor a diez años las plantas de tratamiento de agua deberán incrementar su nivel de calidad, ya que el abastecimiento de agua potable será a través del reúso de agua tratada misma que será inyectada a los mantos acuíferos que presentan un abatimiento considerable, así lo dijo el presidente del Centro de Innovación en Tecnología del Agua de Guanajuato, Rafael Zárate Araiza.



Dijo que el abatimiento de los acuíferos es considerable y agregó que por ello han dado paso a buscar alternativas para garantizar el abasto de agua no solo en Guanajuato sino en todo el país, pues el abatimiento de los mantos freáticos es generalizado en todas las regiones del país.



Destacó que la inyección de agua potable no será una práctica nueva en el mundo, ya que en Estados Unidos hay más de 90 sitios en los que han recurrido al tratamiento de agua para después insertarla en los acuíferos y así garantizar el agua a su población.

Dijo que afortunadamente los avances que ha tenido la tecnología permiten la potabilización del agua residual tratada y manifestó que por ello se trabajará en la creación de filtros especializados para que el agua tratada tenga el mismo estado que actualmente tiene el agua potable.

Manifestó que dar paso al tratamiento de aguas residuales para insertarla en los acuíferos permitirá incrementar 60 % la disponibilidad del agua en todo el país, ya que cada vez se reduce más la cantidad de agua potable, pues la recarga de los acuíferos es lenta y la sobre explotación continúa.

