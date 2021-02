Invita arzobispo a decidir con criterio científico aplicarse la vacuna contra Covid-19

León, Gto.- El arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, hizo un llamado a la población para decidir con criterio y basados en evidencia científica, aplicarse la vacuna contra Covid-19 y resaltó el deber moral de cuidarse a sí mismo y a los demás.

"La vacuna es un bien para la sociedad, nada más que debe haber criterios científicos de que esa vacuna científicamente está aprobada, que es un remedio correcto y esa verdad se debe explicar, se debe publicar en las revistas científicas, se debe publicar por las autoridades sanitarias", indicó el prelado en un mensaje por video difundido este lunes.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Pide licencia Román Cifuentes; buscará candidatura a diputación federal plurinominal

Cortes Contreras hizo referencia a la "discusión de ponerse la vacuna o no" y mencionó que "el primer principio es que todos tenemos un deber ético y moral de cuidar nuestra salud y cuidarla de los demás", por lo que ejemplificó con que el papa Francisco y el papa emérito Benedicto XVI, "para dar un ejemplo a la humanidad se han vacunado".

El líder de la Iglesia católica agregó que "nada es perfecto, pero tenemos éticamente, el deber de cuidar nuestra salud. Todos somos libres de recibir o no la vacuna, y pidió no tener dudas".

En otra parte de su mensaje, el arzobispo hizo mención a la verdad. "En forma positiva, todos los seres humanos tenemos necesidad de la verdad, pero de una forma negativa la verdad hoy está en crisis".

⬇️Da clic aquí⬇️

Local ¡Toma nota! INE atenderá con o sin cita en módulos para renovación de credenciales

Explicó que "el ser humano necesita puntos de referencia firmes; necesitamos luz para dirigir nuestra vida, para saber interpretar la realidad de una forma correcta, para poder tener una palabra que genere vida y no genere muerte o confusión".

"Tenemos muchas informaciones y hoy se ha aumentado de una forma muy grande toda la información que nos llega a través de muchos medios. Debemos tener criterios para saber leer, para saber aceptar, para saber recoger lo que es verdadero y también con criterios para saber distinguir la mentira y la falsedad".

Añadió que "los criterios de la verdad hoy están en crisis; para mucha gente el criterio de la verdad es lo que me gusta pero eso no es la verdad objetiva" e invitó a saber distinguir "entre toda la información que nos llega; a saber qué es verdad y que no es verdad. Para eso usemos el criterio que tenemos en nuestra propia conciencia".

"Distinguir el bien y el mal, saber apreciar el bien común y el bien personal, siempre con los criterios trascendentes de justicia, de verdad y de amor", expresó el arzobispo en el primer mensaje de febrero.