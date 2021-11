Investigan a una oficial de la Policía Municipal por enriquecimiento ilícito

León, Gto.- Una oficial raso de la Policía Municipal, es investigada por la Fiscalía General del Estado, por el delito de enriquecimiento ilícito. Así fue informado por Mario Bravo Arrona, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien agregó que otros 29 elementos de la corporación están en el proceso para ser dados de baja debido a que reprobaron los exámenes de control y confianza. El funcionario destacó también que este año, se realizaron 560 pruebas a los uniformados.

58 bajas

En total, suman entonces 58 oficiales de la policía que han sido dados de baja, luego de la depuración en las filas de la corporación que anunció la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos.

“No podemos continuar con ellos, la ley no me lo permite, una vez que reprueban el examen, tienen que ser dados de baja”, expresó el secretario.

En cuanto a la elemento investigada, el Secretario Mario, dijo que “son diferentes causas por las que se dan de baja, pero hay un expediente por parte de la Fiscalía General del Estado, por enriquecimiento ilícito, ellos ya están indagando sobre este presunto delito, ya pusimos a disposición y compartimos información, es una mujer policía raso, a quien se está investigando”. Expresó.

Los exámenes de control y confianza

Estos exámenes, integran alrededor de siete pruebas además del polígrafo, se realizan análisis toxicológicos, evaluaciones médicas, socioeconómicas, psicológicas, se revisan antecedentes penales y visitas domiciliarias.

Bravo Arrona, informó que las pruebas son realizadas por el Centro Estatal de Control y Confianza de Gobierno del Estado y que este año se invirtieron más de 3 millones de pesos para estos exámenes.

“Tienen un costo aproximado de 5 mil pesos por cada elemento, pero debido a que ya no tenemos el recurso del Fortaseg, el C-3, nos brindó apoyo y el costo de cada examen es de 3 mil 500 pesos aproximadamente”.

Siguiendo con la instrucción de Ale Gutiérrez, los exámenes se les aplicaran a todos los elementos, no importa si les toca o no actualizar sus pruebas. La ley marca un periodo de vigencia para las evaluaciones de control y confianza, pero en esta ocasión todos deberán realizarlas para tener la certeza de una corporación confiable.

Aplican Tránsitos y C-4

El proceso, de acuerdo a lo informado por Bravo Arrona, lleva un periodo de aproximadamente 3 meses. “Son alrededor de seis pruebas, pero si hay dudas con algún resultado, se vuelve a citar al elemento, se vuelven a realizar los exámenes y eso va retrasando los resultados, hasta que el C3 informe.

Por último, agregó que tanto él, como los mandos policiacos, incluido el director Jorge Guillen Rico, ya tienen actualizado y aprobado sus exámenes de control y confianza. Señaló que las pruebas las están realizando tanto elementos de Policía, como Tránsito y del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C-4.