Intervención de EU en Draxton, por incumplimiento de garantías sindicales

Irapuato, Gto.- Carlos González, exsecretario del trabajo del Sindicato Nacional de la Industria metal mecánica similares y conexas Licenciado Benito Juárez García, denunció que la molestia por parte de los trabajadores de la empresa Draxton se dio luego de que esta no cumpliera con las utilidades esperadas por el año de trabajo, lo cual causó la molestia de decenas de empleados por incumplimiento de garantías sindicales.

En entrevista exclusiva para la Organización Editorial Mexicana, Carlos González, exempleado de la empresa Draxton, denunció que desde el pasado mayo del 2022, comenzó la inconformidad por parte de los integrantes de la empresa, pues desde ese año comenzó con la reducción de pago de utilidades a comparación de empresas hermanadas en el mismo clúster empresarial.









Comentó que vivió en la empresa un despido injustificado, luego las amenazas y después las agresiones del sindicato afín a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), por detectar unas anomalías en varios documentos los cuales se negó a firmar como secretario general, por lo que ya presentó dos denuncias ante la Fiscalía por amenazas y agresiones desde el año pasado.

“Trabaje con ellos más de 12 años, pero hace unos meses de dí cuenta de unas cosas que prácticamente me estaban obligando a firmar y que yo me negué a firmar porque no tenia sentido, no coincidan, me despidieron y por no firmar el acta de las utilidades, me despidieron argumentando que mis ideales no eran afines a la empresa”.





Carlos González aseguró que tras este antecedente espera que no haya repercusiones en contra de ninguno de los trabajadores y que incluso se busquen las alternativas para mejorar su esquema de trabajo





Y es que fue la tarde de este miércoles, cuando a través de un comunicado, el gobierno de Estados Unidos pidió al gobierno mexicano que bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC dé puntual atención a la situación laboral de la empresa Draxton, pues presuntamente a los trabajadores de ésta se les han negado sus derechos de libertad sindical y negociación colectiva; reiterando que este comunicado es una herramienta de aplicación efectiva para que los trabajadores puedan garantizar libremente sus derechos.

