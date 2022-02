Internos de anexo reciben certificados de educación básica

Juan Gabriel Alvizu Díaz ingresó al mundo de las adicciones desde los nueve años y permaneció en él hasta que cumplió 30 años. Ahora tiene 46 y se ha rehabilitado; en su esfuerzo, ha concluido la primaria, a través de los programas de alianzas estratégicas implementados por el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA) y al igual que otras 86 personas, este martes recibió su certificado.

En el evento presidido por Eusebio Vega, director de INAEBA y la Alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, se entregaron 30 certificados de primaria y 57 de secundaria a los jóvenes anexados en el centro de rehabilitación “Sirviendo a Dios”.

En su discurso, la Presidenta Municipal Ale Gutiérrez, felicitó a los beneficiados, reconoció su esfuerzo y los motivó a seguir adelante. “Para salir adelante, hay que hacer lo necesario, después lo posible y luego lo imposible, porque solo así saldremos adelante y es un orgullo que ustedes lo estén haciendo”, señaló.

Mientras que Eusebio Vega, les dijo que “en Guanajuato, en los 46 municipios son muchas las personas que ya han concluido su educación básica, la razón de ser del INAEBA, son sus estudiantes, por ello es que implementamos y diseñamos estrategias en beneficio de los estudiantes y de las familias guanajuatenses, es un honor certificarlos ahora a ustedes”.

Al evento, también acudieron algunos familiares, como los de Juan Gabriel, quien ahora es encargado del centro de rehabilitación “Sirviendo a Dios”.

“Siento muy bonito el haber concluido mi primaria, porque quiero superarme, estuve más de 20 años en las adicciones, inicie con cigarro, cerveza, hasta que llegue a la cocaína, cristal, heroína, agua de celaste y hasta gasolina y creí que no había salida, recuerdo cosas y me arrepiento pero estoy agradecido con la nueva oportunidad que se me dio”, platicó.

Juan Gabriel es vecino de la colonia Chapalita, está casado y tiene tres hijos. Contó que sus hijos se sienten orgullosos de él y ahora él hace todo lo posible para darles el mejor ejemplo.