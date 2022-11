Inseguridad frenó el Buen Fin en Irapuato: Tejada Shaar

León Gto.- Héctor Tejada Shaar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco- Servytur) lamentó que la inseguridad colocará a Irapuato entre las ciudades que no generaron grandes ventas durante el Buen Fin como lo hizo la ciudad de León.

Lo anterior confirmó con respecto al reporte de la Profeco realizado este lunes en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, en donde se destacó que Irapuato, Nezahualcóyotl, Reynosa, Tijuana, Pachuca y Zacatecas fueron las ciudades que menos consumo registraron en el Buen Fin.

“Es lamentable de verdad, por todos los hechos de seguridad por las que están pasando, pero sí es lamentable porque la seguridad es una condición necesaria para cualquier actividad no sólo económica, sino de cualquier tipo en el país”, mencionó Tejada Shaar sobre la ciudad de Irapuato.

Aunque añadió que se evalúa a todo México y dijo que se continúa recabando la información para poder anunciar los resultados finales de este Buen Fin en todas las ciudades y estados del país.

Local

“El Buen Fin tiene una característica muy importante: democratiza la participación de todas las empresas, micros, pequeñas, medianas y grandes entonces cada lugar, cada población de nuestro país tiene su propia derrama económica del Buen Fin y una ciudad no se contrapone a otra por ningún motivo”, expresó.

Al ser cuestionado sobre si se estima que se superó la meta de 195 mil millones de pesos, solo se limitó a mencionar que esperará a los resultados y que en general los empresarios se encuentran contentos luego de la afluencia de personas y con un saldo blanco.

“León participa y sobre todo que tiene el Festival del Globo, todo el turismo compra en el buen fin en León y en los establecimientos de León, todo eso genera una derrama económica adicional a nuestra ciudad”, comentó.

“El Buen Fin viene a contrarrestar el Black Friday y hoy muchas personas de la frontera norte pasan a México a hacer sus compras, antes las personas iban al Black Friday, ahora vienen porque se adelantan. Precisamente el buen fin se creó para contrarrestar los efectos que tenía el Black Friday para nuestro país en el 2011, este fue el principal propósito del buen fin”, finalizó.

Por su parte, el secretario para la Reactivación Económica de León, Guillermo Romero Pacheco, aseguró que en estos días de ofertas se llegó a las metas programadas en la ciudad de León.

“Sí, se cumplió las metas, de acuerdo a lo que estaba programado. Creo que la derrama para Guanajuato era de 6 mil millones de pesos, de esos 2 mil y pico son para León, ustedes ven reportes de ventas de incremento del 70-80% Igual me quiero esperar, pero hoy me reuní con los hoteleros temprano y me dicen que también el porcentaje de ocupación entre entre el globo y el buen fin fue muy bueno”, concluyó.