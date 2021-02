Inicia reparto de ceniza en bolsitas

León, Gto.- La repartición de la ceniza en los templos de León comenzó la noche del sábado, al finalizar la misa que se considera la primera misa dominical.

En el Santuario Parroquial Purísima del Coecillo, el padre Marcos entregó las primeras bolsas a los fieles que la solicitaron.

Cada bolsita de ceniza alcanza para 10 personas y está acompañada de una guía, en la que se recomienda hacer la celebración frente a un altar elaborado por cada familia que tenga un Cristo.

Distribuir la ceniza en bolsas para evitar aglomeraciones es una idea del padre Marcos Cortés, junto con otros párracos y que fue bien vista por el arzobispo Alfonso Cortés.

A partir del final de la misa de este sábado y hasta el miércoles se colocarán mesas a las afueras de las iglesias donde los fieles podrán adquirir sus bolsas.

El miércoles de ceniza, todos los templos cerrarán sus puertas luego de completar el aforo de 20 %, de la misa de 8 de la mañana. Solo a quienes estén dentro ahí se les impondrá. Todos aquellos que lleguen a los recinto se podrán llevar su bolsa pero no recibirán la imposición.

"La intención es evitar aglomeraciones y colaborar a disminuir los contagios", afirmó el padre.

En la guía donde está la ceniza indica que no es necesario realizar misa para la imposición.

"El Rito se puede hacer de manera individual como celebración de la palabra o sólo en la meditación de la lectura de la palabra de Dios cuando no se tiene ceniza. Se hace la señal de la cruz, acto penitencial, una lectura, la oración universal y se santigua al final" indica la guía.

Y menciona que "si no contamos con la ceniza, podemos obtenerla de una palma bendita que se haya bendecido un domingo de Ramos o podemos utilizar hojas de un misal mensual que ya no se utilice. Pero no la podemos reemplazar por agua bendita".

"Debido a la contingencia se recomienda no salir de casa, en caso de que no contemos con ningún elemento sacramental antes mencionado, se recomienda únicamente hacer la celebración de la Palabra, con una o varias lecturas. Tomando en Cuenta el ambiente penitencial de la cuaresma", finaliza.