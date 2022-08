Incendios confirman presencia de células delictivas en el estado

Los ataques e incendios que se dieron casi de manera simultánea en 12 municipios del estado, confirman la presencia de células del crimen organizado, afirmó la secretaria ejecutiva del Sistema del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, Sophia Huett López.

En entrevista que concedió en las instalaciones del Congreso local, la funcionaria estatal dijo “el hecho de que este grupo delincuencial que tiene el nombre de un estado, tenga presencia en esta entidad, nosotros no lo hemos negado, ese es el reto y lo tenemos en varios municipios, justamente buscando la hegemonía criminal, cometiendo homicidios contra los grupos locales”.

Reiteró que efectivamente el cartel del vecino estado de Jalisco sí está presente en Guanajuato. “Es obvio, es innegable”.

Dijo que los daños fueron en distintos niveles, pero sí fueron en 12 municipios donde hay esta presencia. En algunos hubo daños materiales y esto es producto de los hechos ocurridos en Jalisco.

De entrada, la funcionaria estatal refirió que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado sí tuvo participación en el control de la situación de la noche del martes, esto pese a que existen comentarios en redes sociales que en los vídeos difundidos la noche del ataque a tiendas de conveniencia, no se observaron las patrullas estatales.

“Definitivamente sí hubo participación, inclusive algunos de los detenidos fueron directamente por una acción de las FSPE, son acciones que son en conjunto, pero fueron detenidos bajo su acción” y aclaró que las personas detenidas fueron por actos vandálicos y criminales que se cometieron en esta entidad.

Esperarán resultados de FGE

En cuanto a la afirmación de la hermana de un chófer que perdió la vida al ser presuntamente atacado por presuntos integrantes de un cártel que participó en los actos la noche y madrugada del miércoles, así como de otro presunto homicidio que estaría relacionado con ello, Huett López dijo “en ese caso en particular hay que dejar que pasen las investigaciones, fue un día complicado para poder determinar en este momento quiénes eran”.

Dijo que si este evento ocurrido en la carretera Irapuato-Abasolo está relacionado con los disturbios o no, o si fue por un posible robo, que lo mejor y más prudente sería prudente esperar, aunque no se podría descartar; sin embargo, no se puede confirmar en este momento.

Negó que se haya intentado ocultar la información en el gobierno del estado “al contrario, hay que hablar de los hechos que tenemos en firme. Fue un día complicado para poder distinguir cuál habría sido los orígenes de la acción”.

Al final de cuentas, apuntó, “el hecho de que hayan privado de la vida es algo innegable, condenable y doloroso en todo sentido. Será la Fiscalía la que determine si este hecho estaría relacionado o no con los disturbios”.

¿Doble RR en Guanajuato?

De igual forma, la secretaria ejecutiva del Sistema del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, dijo que desconoce si el líder “RR” del cartel del estado vecino pudiera encontrarse escondido en esta entidad, “no lo sabemos, es un asunto que no compete, digamos a una acción directa de la autoridad en Guanajuato, nosotros siempre abiertos con la comunicación al tema de intercambio de información”.

Dijo que en las reuniones que se dieron en las primeras horas del día siguiente de los ataques, y las que continuaron en la tarde “tampoco no hay una claridad por parte de las autoridades ahí reunidas de qué era lo que ahí había ocurrido y quien tiene la autoridad con una visión central del gobierno de la república sería el presidente o funcionarios federales que nos comparten esta información, que sí es importante y necesaria, porque nos permitiría conocer la acción y poder generar acciones que permitan fortalecer la seguridad de la ciudadanía”.

La alerta de EEUU

Por otra parte, al interrogarle sobre la alerta que emitió Estados Unidos para que sus ciudadanos no viajen hacia los municipios del corredor industrial por los hechos de violencia e inseguridad que persisten, la funcionaria estatal apuntó que “las alertas de viaje existen, Guanajuato ha durado mucho tiempo sin alertas de viaje, ahora hay una diferente, incluso a la anterior, no son permanentes, no son para siempre y lo que nos toca es trabajar para que esta sea eliminada”.

Precisó que Guanajuato es uno de los estados donde menos alertas de viaje hay por temporalidad o por zonas y que existe una buena coordinación con las autoridades estadunidenses y ellos saben de los esfuerzos que se tienen el territorio estatal para salvaguardar la integridad tanto de las personas locales como de visitantes.