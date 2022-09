Inauguran Cumbre Nacional InnovaTecNM 2022

León, Gto.- Este miércoles inició la Cumbre Nacional InnovaTecNM 2022 que tiene lugar en Poliforum León y tiene como objetivo formar profesionales e investigadores para la incorporación de los avances científicos y tecnológicos que contribuyan al desarrollo nacional y regional.

La cumbre finalizará el 23 de septiembre, consta de tres eventos simultáneos: Concurso de proyectos, HackaTec y Congreso de Investigación.

Para dar inicio a la ceremonia inaugural de la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Investigación e Innovación “InnovaTecNM 2022” la doctora Angélica Beatriz Raya Rangel, directora del Instituto Tecnológico de León (ITL), durante su mensaje de bienvenida señaló que en el evento participaron cerca de 700 estudiantes, académicos e investigadores de los Institutos Tecnológicos y del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

“El Tecnológico Nacional de México, la institución de educación superior más grande de nuestro país que cuenta con 254 campus, distribuido a lo largo y ancho del territorio nacional y que cuenta con una matrícula de 600 mil alumnos que se encuentran inscritos en licenciaturas y posgrados”.

Recordó que en el marco de actividades del Instituto Tecnológico de León por su 50 aniversario, el TecNM ha distinguido la casa de estudio como la sede de eliminatorias regional región cuatro que integra a los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Querétaro con un total de 34 Institutos Tecnológicos.

El director general de Educación Municipal, Jonathan González Muñoz, invitó a todos los tecnológicos a vincularse con la ciudad de León para trabajar de manera conjunta.

“Sigan reinventando, cambien la mentalidad fíjense un objetivo que no quede en intento y arriesguense, no permitan que nadie les diga que no pueden hacer realidad su sueño porque quizás esa nueva innovación traerá ese beneficio a una comunidad que requiere de esas mente brillantes, en León queremos esos aspirantes creativos e innovadores”, mencionó Jonathan.

El evento quedó formalmente inaugurado con las palabras de Fracio Ibarra, de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable quien estuvo en representación del titular de dicha dependencia Ramón Alfaro Gómez.

“Apostar por el talento es una de las cosas muy importantes que tenemos hoy en día, la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable confía en sus talentos que emana precisamente de estos institutos por lo cual declaramos formalmente inaugurados los trabajos de esta Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Investigación e Innovación, InnovaTecNM 2022”, finalizó.