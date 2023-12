Impulsará diputado Martín López “Policía local de investigación”

CELAYA, Gto.- El diputado local Martín López Camacho impulsará una iniciativa para que se implemente el “Policía local de investigación”, al considerar que las policías estatales y municipales no deben de ser excluidas de esta labor, la que actualmente es facultad de las policías adscritas a los Ministerios Públicos y Fiscalías.

El legislador describió que la Convención Legislativa de Seguridad y Prevención Social, es el organismo que trabaja muy de la mano y coordinado con los 46 gobiernos municipales en materia de seguridad pública, trabajos que tienen una gran ventaja porque en las acciones legislativas que se hacen se toma mucho en cuenta a los municipios en materia de seguridad, algo que antes no se hacía.

“El diputado legislaba en materia de seguridad y poco importaba la opinión o el involucramiento que tenían los gobiernos municipales, incluso un ejemplo de ello es una ley que no se socializó bien, como lo es la Ley de Justicia Cívica, donde todavía muchos municipios no cumplen con este tema de la justicia cívica”.

“Hoy traemos una propuesta que es el “Policía local de investigación”, que no es algo novedoso, y lo quiero decir porque incluso hoy en Guanajuato se pudiera hacer como ya se hace en otros estados de la República, porque el artículo 21 Constitucional lo dice: La investigación es una de las atribuciones, obligaciones o facultades que tienen los tres niveles de gobierno en materia de seguridad, entonces un policía local, llámese un estatal o un municipal, no debe ser excluido de las labores de investigación”.

Explicó que “ahora bien, antes de junio del 2008, sí tanto la Constitución y las leyes decían que la investigación solamente le corresponde a policías que están adscritos en ese momento a las procuradurías, hoy fiscalías, es decir a los ministerios públicos, solamente ellos podían investigar, pero después de aquella gran reforma de junio del 2008, se rompe ese paradigma y se dice ya y además con el nuevo sistema de Justicia Penal en el primer respondiente esa es la razón de ser también del primer respondiente, que el policía local también puede investigar. Sin embargo, la ley del Sistema de Seguridad Pública el Estado de Guanajuato sí tiene en tres artículos, 62, 65 y 67 para ser precisos, algunas barreras que limitan que el policía local haga labores de investigación, pareciera que todavía seguimos con aquel monopolio de que solamente los ministerios públicos y las policías adscritas a la hoy Fiscalía pueden hacer labor de investigación. Queremos eliminar esos obstáculos para que el policía local haga labores de investigación, principalmente para prevenir, y la razón es que el policía tiene información útil de primera mano, información que si él no hace y si no se le permite, si no realiza labores de investigación que vayan a dar a una denuncia, a una carpeta, o a fortalecer una investigación ya iniciada, pues el policía siempre y sencillamente se queda con información”.

“Un ejemplo muy claro de algo que sucede en Celaya, es el delito de extorsión; si una persona fue víctima de extorsión o la quisieron extorsionar, si esa víctima decide por razones personales no poner una denuncia, pero sí hacer un reporte a Seguridad Pública, pues el policía se va a quedar con la información, con el número, el recadito o el mensaje con voz, pero si no hay una denuncia, el policía qué va a decir “aquí me quedo”, y pasa lo mismo con un robo patrimonial siempre y cuando no sea un vehículo, porque sabemos que no hay cifra negra por el tema de los seguros, pero si te roban una bicicleta, un celular o un reloj… aquí donde está la puerta giratoria, porque aquel que roba en vía pública, el que hace robo a cosas que patrimonialmente no tienen un valor alto, y que la víctima ya da por perdidas sus cosas y no pone denuncia, entonces el policía dice: Pues sí lo detuve pero si tú no denuncias pues yo lo voy a tener que dejar salir”.

“Esto es lo que tenemos que hacer, como primera parte fortalecer el “Policía local de investigación” vamos a presentar una iniciativa en este ánimo de los trabajos de la Convención, hicimos diagnósticos para saber cómo están las corporaciones en cuestión de análisis de información, porque para llegar a la investigación tiene que haber etapas previas, esto es, análisis de información hecha por profesionales”.

“Este análisis de información te lleva la inteligencia, y esta inteligencia te lleva a la investigación, ahora bien, lo que tenemos que hacer es empezar por las fuerzas estatales, para que las corporaciones municipales perfeccionen sus capacidades institucionales; sí se va a necesitar una capacitación especial que tendrá que ir siendo gradual, para que los policías tengan los conocimientos adecuados en el tema del Sistema de Justicia Penal, la base la base mínima, los modelos nacionales, como -por ejemplo- del primer del primer respondiente del Policía de investigación para que también su trabajo sea bien hecho y vaya a fortalecer las investigaciones que hacen las fiscalías”.

Agrego que el objetivo es ese, también prevenir el tema es que, con la información que tiene hoy el policía, se sepa dónde está una persona que hoy cometió un delito y tal vez mañana pueda cometer un delito mucho más grave, o sea, si tú conoces una persona que está cometiendo cierto tipo de delitos a mano armada, es muy probable que esa persona mañana vaya a privar de la vida a una persona, entonces, se trata de esto y que una vez presentada la iniciativa pues con los 46 gobiernos municipales con las autoridades estatales pues poder posicionar este tema, como un cambio de paradigma, creo que esta iniciativa vendría a ser parteaguas en el tema de seguridad pública, no de ahorita, sino de un buen tiempo hacia acá, porque el “Policía local de investigación” hoy no es una realidad en Guanajuato, y que también ha implicado una gran voluntad política porque así como es importante hacer la reforma a los tres artículos también tiene que darse una gran voluntad, en este caso de la Fiscalía Estatal, para que le dé apertura a los trabajos de investigación de la policía local”.

Esto tiene que quedar bien claro, no solamente es un tema de poder hacer legislativamente lo que como diputados tenemos que hacer, sino que también va a implicar una gran voluntad de los gobiernos municipales y de la policía estatal, de capacitarse, de fortalecer sus capacidades institucionales de profesionalizar policías en esto, y la Fiscalía también en coadyuvar, porque al final de cuentas la investigación que van a hacer la van a acabar haciendo bajo el mando y conducción de los ministerios públicos, o sea, no quiere decir que un policía municipal vaya a poner una disposición. Tendrían ellos que coadyuvar con la autoridad, en este caso la Fiscalía bajo el mando y conducción de los ministerios públicos y sí, garantizando que los policías locales van a hacer trabajo de investigación”, concluyó.