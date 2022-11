IMEF recomienda no endeudarse en el Buen Fin

León, Gto.- Ante la edición 2022 del Buen Fin, la presidenta del Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas (IMEF) en Guanajuato, Rosa Isela Ramírez, recomendó a la ciudadanía no endeudarse argumentando que México todavía no sale de la crisis económica que se viene arrastrando desde el 2020.

Explicó que en caso de endeudarse puede generar repercusiones ya que los problemas financieros se van a extender hasta el 2023, por lo que recomienda no gastar lo que no se tiene.

“Ya ahorita terminando 2022 tenemos que la inflación todavía es alta, el crecimiento va a cerrar a 1.9 aproximadamente, a 21 aproximadamente el tipo de cambio y todavía tendremos que tener mucho cuidado ahorita que es el Buen Fin, aprovechemos a no comprar lo que no necesitemos porque todavía traemos problemas económicos fuertes, todavía 2023 seguimos con esa inflación alta”, comentó.

Dijo que pese a que el Banco de México ha aumentado su tasa de referencia precisamente para que disminuya o frenar la inflación, ven que todavía no ha sido posible, porque el incremento es para que no se consuma y no es posible porque en este momento hay más demanda por la falta de insumos que es uno de los principales problemas de la inflación.

“El no tener esos insumos y que aunque queramos a lo mejor las ventas están, se habla de que se reactivó la economía, los empleos sí, pero vemos que todavía al no tener materiales, pues aunque quisiéramos no está la reactivación al 100%”, agregó.

La especialista en finanzas recomendó a los guanajuatenses contribuir a la economía y dijo que si los trabajadores realmente quieren tener un mayor ingreso deben capacitarse más y estar al pendiente de la información que se da para que tomen mejores decisiones.

En cuanto a los empresarios pidió que comiencen a ver cómo pueden aumentar los salarios que es lo que ya se está trabajando.

“Yo digo que la parte no es recortar, más bien es ahorrar, no recortar porque lo puedes hacer de gastar cierto monto y a lo mejor no compro lo que voy a utilizar, pero yo digo que la parte en que sí es bien importante colaborar es primero, la parte de las votaciones, sabemos que es algo importante, hay que saber a quién darle nuestro voto, no es necesario recortar el presupuesto, pero hay que saber a quién vas a elegir para que haga la parte de las finanzas públicas, yo creo que por ahí pudiéramos empezar los ciudadanos y además exigir”, comentó.