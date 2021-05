IEEG va por jóvenes para incrementar hasta un 50% los votos

Con estrategias de acercamiento a los jóvenes, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), espera que se pueda superar más del 50 por ciento de participación el próximo 6 de junio, con el voto de la población entre 21 a 29 años.

Luis Gabriel Mota, consejero del organismo electoral, confirmó que los jóvenes representan cerca del 50 por ciento de la lista nominal en Guanajuato de 4 millones 583 mil 701 votantes, por lo que es urgente llegar a los jóvenes e incrementar la participación.

“La juventud necesita que le hablemos de otra manera, yo ya no le puedo hablar a la juventud como le hablo a mis compañeros de escuela, porque tengo otra forma de ver, otra forma de convencer, el instituto acaba de abrir de Tik Tok, en esa exploración de otra manera de acercarse a la ciudadanía”, expresó.

Durante las elecciones del 2018 Guanajuato presentó una caída de 10 puntos en la participación ciudadana, por debajo de la media nacional estando en los últimos 3 estados de México, sobre todo por la falta de participación de los jóvenes de entre 21 a 29 años, quienes solamente participan para estrenar su INE y no participan después, hasta que ya se convierten en población adulta.

El consejero electoral reconoció que hoy en día los jóvenes no tienen la culpa de no estar interesados en participar, sino más bien el IEEG tiene que trabajar en el acercamiento con los jóvenes y ver por qué razón no están emitiendo su voto.

En 2009 solo se tuvo el 47 por ciento de la participación electoral, mientras que en 2012 se tuvo un 58.80 por ciento de participación, en 2015 cayó la participación a un 45.10 por ciento y en 2018 se registró en un 52.30 por ciento la participación.

Respecto al tema de participación electoral por sexo, en 2018, el 47.50 por ciento de los votos fueron de hombres y el 56.30 por ciento fueron por mujeres.

La población con mayor participación está dentro de los 60 a los 75 votos, con poco más del 60 por ciento, sin embargo sigue siendo un volumen bajo, en cuestión de la población.

La poca participación en el voto de los jóvenes no solo es un problema que se vive en Guanajuato, sino que en todo el país se ha observado una participación de ellos en máximo un 19 por ciento y mínimo un 13.7 por ciento, por lo que sí abarcan cerca del 50 por ciento de los votos, sigue siendo bastante baja la decisión de emitir su voto.