Heroínas: taquilleras del SIT rescatan a 2 menores

León, Gto.- Con aplausos y un regalo sorpresa, fueron premiadas Angélica María Martínez Ríos y Rosalba Muñoz Villegas, taquilleras de paraderos del Sistema Integrado de Transporte (SIT), que apoyaron en la localización de dos menores extraviadas. Lo anterior durante el evento de reconocimiento a los mejores operadores del mes de septiembre.

“Una señora me dijo se están llevando una niña y yo dije: cómo es que están llevando una niña, ví como unas chavitas se las estaba llevando, entonces enseguida marqué a monitores y mi instinto protector hizo que me saliera de taquilla y fui por la niña”, comentó.

“Les pregunté si eran familiares de la menor que tenía alrededor de siete años y me dijeron que no, cuando vi a la niña se veía asustada, entonces me llevé a la niña a pesar de que las chavas insistían de que se la querían llevar, decidí resguardar a la niña hasta que llegaron las autoridades”, dijo Ángelica.

La menor fue resguardada en la Estación de Valtierra el pasado 21 de octubre, informó que después de una hora las autoridades localizaron a su mamá quien llegó una hora después en un taxi.

“La niña no se veía asustada, ya hasta que llegó su mamá rompió en llanto y por último llegó el papá y se fueron los tres a casa que es lo importante”, finalizó.

En cambio, Rosalba platicó que hace como dos meses una niña en el paradero de Industrial se perdió, contó que la llevaba un señor.

“Yo me di cuenta cuando iba en el paradero de la 5 de Mayo que iba a Espíritu Santo, unas personas me dijeron que se la quería llevar un señor, entonces lo que hice fue decirle al señor, déjenme a la niña y la metí al paradero de ahí hablé a monitoreo y llegaron personal de Movilidad y fueron los que se encargaron de ella”, expresó.

La menor de alrededor de 9 años de edad también fue entregada a sus padres y fue llevada a su vivienda.

En este sentido el presidente de los transportistas coordinados en León, Daniel Villaseñor, informó que hay constante capacitaciones a empleados del Sistema Integrado de Transporte y destacó que también se reconocerá la labor de las y los taquilleros así como el de los operadores.