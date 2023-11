Hablan "extraordinario de México" en El Gran Bajío

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- El Gran Bajío se realizó en la ciudad patrimonio de San Miguel de Allende, donde en esta 3ra. edición de Members Meeting 2023 se reunieron más de 150 protagonistas importantes de la región a nivel empresarial, donde la única regla era hablar extraordinario de México.

➡️ Suscríbete a nuestra edición digital

En este evento, uno de los ponentes fue el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien destacó dentro de su ponencia “Mentefactura, una propuesta para generar marcas mexicanas", que se ofrece más Guanajuato en el mundo y más mundo para Guanajuato, destacando el trabajo que se realiza con los jóvenes que crean, diseñan y están a la altura de la competitividad con cualquier otro país, anteponiendo la pasión, disciplina y creatividad de lo que hacen.





La única regla del evento era hablar extraordinario de México. | Foto: Andrés Téllez | El Sol del Bajío





El gobernador Diego Sinhue estuvo acompañado del Presidente de El Gran Bajío, Julio Di-Bella.





Libia Denisse y Josefina Vázquez Mota también estuvieron en una de las ponencias. | Foto: Andrés Téllez | El Sol del Bajío





El mandatario explicó en su intervención que la Mentefactura es seguir el modelo de los “Tigres Asiáticos” (Singapur, Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur), respecto al crecimiento a partir del conocimiento y las bondades del entorno.





Diego Sinhue participa como ponente en la 3ra. edición de Members Meeting 2023, realizada en San Miguel de Allende. | Foto: Andrés Téllez | El Sol del Bajío





“En Guanajuato se está creando un ecosistema de innovación que va en crecimiento, con personas e instituciones y en Guanajuato ese ecosistema ya comienza a tomar forma y nos va a poner adelante de otros estados; el futuro de este país es apostarle a la innovación”, dijo Diego Sinhue.

Agregó el mandatario estatal, “queremos que en Guanajuato los jóvenes hagan un robot y lo operen, por eso la educación es la columna vertebral del desarrollo”, además dijo que así las ideas y el talento se convierten en un activo para las empresas e instituciones y en una cultura de colaboración se favorecen las alianzas para aprovechar el talento de personas y la infraestructura del entorno para desarrollar productos y servicios diferentes para el mercado.

Turismo Se mantiene San Miguel de Allende como una de las mejores ciudades pequeñas del mundo

Dentro de las ponencias, este día estuvo Libia Denisse, secretaria de Desarrollo Social Humano del Estado, y la senadora Josefina Vázquez Mota, donde comentó Libia que el gobierno no debe de ser muy diferente a como se manejan las empresas, "estamos obligados a ver ciencia, a la transparencia, a la medición de resultados, hoy más que nunca se debe estar presente en lo público y en lo privado.

"Si no podemos entender el sector privado, creo que no podríamos entender cómo se trabaja en gobierno, no podemos entender que el desarrollo económico del Estado está vinculado con el desarrollo social y trabajar de manera transversal, es como funciona un gobierno.

"Guanajuato ha sido de manera constante que ha manejado sus políticas en la sociedad y que ha logrado reducir la pobreza, en esta última medición logramos que más de medio millón de guanajuatenses dejaron las condiciones de pobreza y que más de 80 mil guanajuatenses dejaron la pobreza extrema".

Agregó en su intervención que la política de Guanajuato está funcionando y no es solo de esta administración, es una constante de trabajo con la gente y de gobiernos que han venido trabajando con anterioridad.

Dentro de esta tercera edición se llevaron ponencias también de Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del Estado Michoacán y Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán; así como directores nacionales de HSBC, Korn Ferry, PPG, Siemens, Solfium, Mitsui, IIPSA, Kiin Energy, Minsa, Great Place to Work,y representantes de las cámaras de comercio de China, Japón, Dubai y Singapur, entre otros actores de suma importancia.